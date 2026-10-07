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कांग्रेस की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' यात्रा में बवाल, प्रभारी के सामने नेताओं और समर्थकों के बीच मारपीट

कांग्रेस की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' यात्रा में बवाल ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: कांग्रेस द्वारा हरिद्वार में निकाली गई 'वोट बचाओ, देश बचाओ' यात्रा की शुरुआत में ही पार्टी के दो नेताओं के बीच विवाद हो गया. लालढांग के कांग्रेस नेता गुरजीत लहरी और मंगलौर के कांग्रेस नेता जितेंद्र पंवार के समर्थक आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चलने से मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा. मारपीट से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.