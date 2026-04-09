ETV Bharat / state

शिमला में बीच सड़क कांग्रेस नेता का हंगामा, पुलिस ने रोका, चीख-चीखकर CM पर लगाए संगीन आरोप

शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा ( VIRAL VIDEO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया. इस दौरान मौके पर जमकर बहस हुई और मामला गर्मा गया. बैंस ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए राज्य की सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने रोका तो भड़के नेता जानकारी के मुताबिक, युद्धवीर सिंह बैंस अपने निजी वाहन से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान शिमला के कार्ट रोड पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर बैंस नाराज हो गए और उन्होंने मौके पर ही विरोध शुरू कर दिया. उन्होंने पुलिस से पूछा कि आखिर किस आधार पर उन्हें रोका गया है. इस दौरान वहां कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. “अगवा करने की कोशिश” कांग्रेस नेता युद्धवीर बैंस ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस उन्हें अगवा करने की कोशिश कर रही थी. इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि वे वहां से न जाएं और आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है. वीडियो में बैंस कहते हुए नजर आ रहे हैं कि “मत जाओ, ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे.” उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया. CM के खिलाफ ED की शिकायत बैंस ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शिकायत दी हुई है, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें अदालत से जमानत की सुरक्षा मिली हुई है, इसके बावजूद पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, जो कई सवाल खड़े करता है.