कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी ने बीजेपी पर बोला हमला, भाजपा की सोच को बताया मनुवादी
कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा को ओबीसी विरोधी करार दिया.
Published : January 25, 2026 at 8:05 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा को मनुवादी सोचवाली ओबीसी विरोधी पार्टी करार दिया. योगेंद्र योगी ने कहा कि मनरेगा में बदलाव से ओबीसी समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसी समाज के लोग मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार पाते थे.
उन्होंने कहा की कि झारखंड कांग्रेस का ओबीसी विभाग मनरेगा की जगह लाई गई नई वीबी जी राम जी योजना से जुड़े बदलावों के बारे में ओबीसी समुदाय को जानकारी देने के लिए पंचायत स्तर पर चौपाल लगाएगा.
योगेंद्र योगी ने झारखंड में पिछड़ी जातियों के लिए एक ओबीसी विभाग बनाने की मांग की. उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य बोर्डों, निगमों और आयोगों में खाली पदों पर जनसंख्या के अनुसार ओबीसी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, झारखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग झारखंड में ओबीसी समाज के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने, संगठन को मजबूत करने और राज्य भर के गांवों तक पहुंचकर ओबीसी समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में ओबीसी कांग्रेस मनरेगा कानून को खत्म करने और उसकी जगह वीबी जी राम जी योजना लाने का कड़ा विरोध करेगी. योगेंद्र योगी ने कहा कि अब ओबीसी विभाग के सभी पदाधिकारियों के काम का मूल्यांकन किया जाएगा. जो सक्रिय हैं उन्हें ज्यादा ज़िम्मेदारियां दी जाएंगी, जबकि जो निष्क्रिय हैं उन्हें हटा दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस OBC विभाग तेलंगाना मॉडल के आधार पर जाति जनगणना और निजी संस्थानों में आरक्षण की अपनी मांगों को भी तेज करेगा. योगेंद्र योगी ने राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय की सक्रिय भागीदारी की घोषणा करते हुए कहा कि विभाग के संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र ठाकुर, ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला और उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गोप भी मौजूद थे.
यह भी पढ़ें:
कांग्रेस के ब्लॉक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुईं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा-मनरेगा को मूल स्वरूप में रखने का प्रस्ताव होगा पारित
अनुशासनहीनता के दायरे में कांग्रेस के 5 विधायकों का व्यवहार, क्या पार्टी करेगी कार्रवाई?
गिरिडीह में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, कहा- प्रभु श्री राम का नाम आते ही सूखने लगता है कांग्रेसियों का चेहरा