ETV Bharat / state

कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी ने बीजेपी पर बोला हमला, भाजपा की सोच को बताया मनुवादी

प्रेस वार्ता के दौरान ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी योगेंद्र योगी ( Etv Bharat )