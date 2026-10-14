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कांग्रेस निष्कासित होने के बाद बोले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, नहीं पड़ता है फर्क

पार्टी से निष्कासित नेता योगेंद्र साव ( Etv Bharat )

हजारीबागः कांग्रेस पार्टी ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रमुख नेता योगेंद्र साव को तीन साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई. योगेंद्र साव ने कुछ दिन पहले हजारीबाग में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया था और उन्हें भ्रष्ट बताया था. इसके बाद पार्टी ने यह कार्रवाई की है.

मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिए जाने पर कार्रवाई