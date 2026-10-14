कांग्रेस निष्कासित होने के बाद बोले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, नहीं पड़ता है फर्क
पार्टी से निष्कासित होने के बाद योगेंद्र साव ने प्रतिक्रिया दी है. कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है.
Published : October 14, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 5:46 PM IST
हजारीबागः कांग्रेस पार्टी ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रमुख नेता योगेंद्र साव को तीन साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में विवादित टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई. योगेंद्र साव ने कुछ दिन पहले हजारीबाग में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया था और उन्हें भ्रष्ट बताया था. इसके बाद पार्टी ने यह कार्रवाई की है.
मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिए जाने पर कार्रवाई
हजारीबाग के खास महल जमीन विवाद को लेकर शुरू हुई सियासी बयानबाजी अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक घमासान का रूप लेती नजर आ रही है. झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था. योगेंद्र साव ने पार्टी को अपना जवाब भी सौंपा, लेकिन पूरे प्रकरण को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद योगेंद्र साव ने नाराजगी जाहिर की है.
कुछ लोग अच्छे काम करने वालों के खिलाफ हैंः योगेंद्र साव
उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी से निलंबित होने के बावजूद वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए काम करते रहेंगे. योगेंद्र साव ने झारखंड कांग्रेस में कुछ स्लीपर सेल सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते. उन्होंने आरोप लगाया कि वे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कांग्रेस के विस्तार से कोई मतलब नहीं है. साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में वह राजनीति के मैदान में अपने तेली समाज के साथ मिलकर बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में हैं और उन्हें व्यापक जनसमर्थन मिलने की उम्मीद है.
सरकार की गलत नीति के खिलाफ बोलने की इजाजत नहींः योगेंद्र साव
योगेंद्र साव ने यह भी कहा कि वह कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं. पार्टी से भले ही निष्कासित कर दिया है लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं. उसके लिए काम भी करेंगे. आने वाले दिनों में दिल्ली जाकर राहुल गांधी से भी मुलाकात करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि झारखंड में गलत के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब जान रही और समझ रही है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर कहा कि झारखंड में अफसर के खिलाफ नहीं बोलना है. सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, जनता के साथ नहीं रहना है, चापलूसी करनी होगी, झूठ बोलना होगा तब ही आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी.
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