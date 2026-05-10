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श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन को पहुंचे कांग्रेसी नेता बोले- 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में बीजेपी सरकार गिर जाएगी

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान बीजेपी और आरएसएस में विघटन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और उत्तर प्रदेश विधानमंडल कांग्रेस नेता आराधना मोना मिश्रा रविवार को वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और विधि विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान दोनों ने आरोप लगाते हुए बीजेपी को जमकर घेरा. राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी. (Video Credit; ETV Bharat) दर्शन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या BJP कर रही है. अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अंतर कलह चल रहा है. उन्होंने कहा, सत्ता के लिए मैं दावे से कह सकता हूं. 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में बीजेपी सरकार गिर जाएगी. क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है दोनों ही अपनी मनमानी करते हैं और जमकर पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है. कांग्रेस विधान मंडल नेता आराधना मोना मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, स्पष्ट हो चुका है जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं. एक में भी मुख्यमंत्री महिला चेहरा नहीं है और सभी इधर-उधर के चेहरे हैं. भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी विचारधारा सामने आ चुकी. उत्तर प्रदेश के विधान मंडल सदन में भी इसी बात को उठाते हैं भाजपा महिला विरोधी है. बीजेपी दो मुंह की पार्टी है चेहरे पर कुछ और, संसद में कुछ और बात कही जाती है. अगर महिला आरक्षण का बिल पास करना होता तो महिलाओं का जन समर्थन लेना चाहिए था. देश के कई राज्यों में उनकी सरकार है कितनी महिलाओं को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया.