श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन को पहुंचे कांग्रेसी नेता बोले- 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में बीजेपी सरकार गिर जाएगी
प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा, अन्य पार्टियों से तोड़कर नेताओं को भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 3:22 PM IST
मथुरा: कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और उत्तर प्रदेश विधानमंडल कांग्रेस नेता आराधना मोना मिश्रा रविवार को वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और विधि विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान दोनों ने आरोप लगाते हुए बीजेपी को जमकर घेरा.
दर्शन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या BJP कर रही है. अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अंतर कलह चल रहा है. उन्होंने कहा, सत्ता के लिए मैं दावे से कह सकता हूं. 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में बीजेपी सरकार गिर जाएगी. क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है दोनों ही अपनी मनमानी करते हैं और जमकर पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है.
कांग्रेस विधान मंडल नेता आराधना मोना मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, स्पष्ट हो चुका है जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं. एक में भी मुख्यमंत्री महिला चेहरा नहीं है और सभी इधर-उधर के चेहरे हैं. भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी विचारधारा सामने आ चुकी. उत्तर प्रदेश के विधान मंडल सदन में भी इसी बात को उठाते हैं भाजपा महिला विरोधी है. बीजेपी दो मुंह की पार्टी है चेहरे पर कुछ और, संसद में कुछ और बात कही जाती है. अगर महिला आरक्षण का बिल पास करना होता तो महिलाओं का जन समर्थन लेना चाहिए था. देश के कई राज्यों में उनकी सरकार है कितनी महिलाओं को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया.
आराधना ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देगी? उत्तर प्रदेश की सरकार से अगर महिला आरक्षण आपको करना होता तो जन समर्थन ले लेते. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले 33% बिल पास करो हमने तो 2022 में 40% आरक्षण महिलाओं को दिया था. उन्होंने कहा, जितने भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है किसी भी प्रदेश में महिला प्रदेश अध्यक्ष पद खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति बीजेपी में प्रेम नहीं है.
कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रही है. बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था जबकि अन्य पार्टियों से तोड़कर नेताओं को भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना रही है. असम में पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में इसका उदाहरण है. अगर कोई लोकतंत्र बचा सकता है तो वह है कांग्रेस.
आराधना ने पक्ष लेते हुए कहा, कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई. लोकतंत्र की हत्या ना हो इसके लिए हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को अपना समर्थन देते हैं. अगर बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकता है तो वह है कांग्रेस. हमने तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन दिया है और सरकार बन रही है, आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ अविश्वास है. बिहार में मुख्यमंत्री कहां से आया जदयू से बंगाल का मुख्यमंत्री कहां से आया लेफ्ट से पांडिचेरी जो कि एक छोटा सा टुकड़ा है, वह भी मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही सदस्य था. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी और अमित शाह की जोड़ी पसंद नहीं है. देखिएगा 2029 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में विघटन हो जाएगा.
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