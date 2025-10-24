ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता उदित राज का सरकारी आवास कराया गया खाली, इस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

नई दिल्ली: पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज का लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास आखिरकार खाली करा लिया गया है. यह कार्रवाई तब की गई, जब तमाम नोटिसों के बावजूद उन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवास खाली नहीं किया. उदित राज, जो 2014 से 2019 तक उत्तर-पश्चिम दिल्ली से सांसद थे, उनको यह बंगला उनके कार्यकाल के दौरान आवंटित किया गया था.

अतिक्रमण के चलते हुई कार्रवाई: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) ने यह कार्रवाई की. नियमों के मुताबिक, सांसद या मंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करना होता है. वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद, उदित राज का सरकारी आवास पर रहने का अधिकार समाप्त हो गया था. हालांकि, उदित राज ने बंगला खाली करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी.

सरकार चला रही अभियान: लंबे समय तक बंगला खाली न करने के कारण, संपदा निदेशालय ने अंततः 'अनाधिकृत कब्जा हटाने अधिनियम' के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू की. यह कार्रवाई एक ऐसे समय में हुई है जब सरकार लुटियंस दिल्ली में पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सरकारी बंगलों पर किए गए 'अनाधिकृत कब्जे' को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है. शुक्रवार सुबह जब उनका सामान घर से बाहर किया जाने लगा, तो वे लगातार विरोध करते रहे. उनका कहना था, इस मामले की 28 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई है. उदित राज ने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन पुलिस ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

अधिकारियों ने लिया कब्जा: संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम पुलिस बल के साथ आवास पर पहुंची और बंगले को खाली कराया. बेदखली की इस प्रक्रिया के दौरान आवास में मौजूद सामान को बाहर निकाला गया. उदित राज ने इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया, हालांकि निदेशालय के अधिकारियों ने कहा है कि यह एक नियमित सरकारी प्रक्रिया है जो सभी अनाधिकृत कब्जों पर लागू होती है. पूर्व सांसद के तौर पर उन्हें आवास छोड़ने के लिए पर्याप्त समय और नोटिस दिए गए थे. सरकारी बंगलों पर अनाधिकृत कब्जा एक पुरानी समस्या रही है. मौजूदा कार्रवाई से उन सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों को एक कड़ा संदेश गया है, जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जनता के पैसे से आवंटित आवासों पर जमे रहते हैं. इस कार्रवाई के बाद, यह सरकारी आवास अब नए पात्र व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा.