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कांग्रेस की 'वोट बचाओ देश बचाओ यात्रा', हाथों में गंगाजल लेकर सरकार को 'उखाड़' फेंकने की शपथ ली

कांग्रेसियों ने हाथों में गंगाजल लेकर ली शपथ ( फोटो- ETV Bharat )

पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी यात्रा: वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हाथ में गंगाजल बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की शपथ ली. हरिद्वार से शुरू हुई यह यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी. यात्रा में कुमारी सैलजा, गुरप्रीत सप्पल, सहप्रभारी मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत समय बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए.

सबसे पहले कुमारी शैलजा समेत सभी नेताओं ने शहर कोतवाली के सामने बने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की. इसके बाद सुभाष घाट पर कुमारी सैलजा, गणेश गोदियाल और करण माहरा ने मां गंगा को नमन किया. फिर पानी में खड़े होकर सभी नेताओं ने मां गंगा से बीजेपी सरकार और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बचाने प्रार्थना की.

क्या बोलीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा? कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि वो और सभी कांग्रेसजन गंगा मैया की शरण में आए हैं और पवित्र गंगाजल में बैठकर प्रार्थना की है कि मां गंगा भ्रष्ट सरकार एवं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस देश को बचाएं. साथ ही मां गंगा से देश, संविधान और आम नागरिक के उद्धार की भी प्रार्थना की है.

हरिद्वार में गंगा तट पर कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

इस दौरान कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि,

"बीती मंगलवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन के कार्यालय तक निकाले गए मार्च में इंडिया ब्लॉक के सभी नेता शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने बेरिकैडस लगाकर सबको रोक दिया. जब बीजेपी सरकार को एलओपी और सांसदों से डर है, तो जनता का विश्वास कभी नहीं जीत सकते."-कुमारी सैलजा, प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड काग्रेस

इसके अलावा कुमारी सैलजा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि,

"बीजेपी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पिंजरे में बंद किया हुआ है. आज लोकतंत्र खतरे में है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने तानाशाह ढंग से कार्य किया है. इसी तरह मोदी सरकार भी तानाशाही चला रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं."-कुमारी सैलजा, प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड काग्रेस

तानाशाही सरकार की गुलामी भी नहीं सही जाएगी: सैलजा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के खिलाफ राज्य चुनाव आयुक्तों ने 14 बार लिखित शिकायत दी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसी की नहीं सुनी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आमजन और राजनीतिक दलों समेत सबको आगे आना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में सबको साथ लेकर चल रही है. यह देश जब अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहा तो, ऐसी तानाशाही सरकार की गुलामी भी नहीं सहेगा.

कांग्रेस की यात्रा में उमड़े लोग (फोटो- ETV Bharat)

गणेश गोदियाल ने ली बीजेपी को उखाड़ फेंकने की शपथ: जैसे ही कांग्रेस की यात्रा सुभाष घाट पहुंची, वैसे ही गणेश गोदियाल, करन माहरा और कुमारी सैलजा समेत कई बड़े नेता गंगा में उतर गए. गणेश गोदियाल ने हाथ में गंगाजल लेकर शपथ ली कि जब तक ज्ञानेश कुमार जैसे लोग गद्दी पर बैठे रहेंगे, तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी.

कांग्रेस की 'वोट बचाओ देश बचाओ यात्रा' (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि,

"मां गंगा की शरण में आकर हमने बीजेपी सरकार की सद्बुद्धि की कामना की है. इस देश के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम मां गंगा की शरण में आए हैं. आज संविधान का अनुच्छेद 326 खतरे में है. यह अनुच्छेद हमें वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी सरकार वोट चोरी कर जनता से यह अधिकार छीन रही है. मतदान करने वाले व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी."- गणेश गोदियाल, प्रदेश अधक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस

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