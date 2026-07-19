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वीरभद्र सिंह से सियासी अदावत और 'सीएम' बनने की अधूरी हसरत, जब मुख्यमंत्री बनते-बनते चूक गए कौल सिंह

कौल सिंह ठाकुर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में की थी. वे दिवंगत नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की पार्टी 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' (CFD) से जुड़े, लेकिन उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा और द्रंग सीट से जीतकर पहली बार शिमला विधानसभा पहुंचे. इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और ताउम्र इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़े.

अपने पांच दशक से लंबे राजनीतिक सफर में कौल सिंह ठाकुर कई बार कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे शीर्ष पदों पर रहे. हालांकि, मुख्यमंत्री बनने की उनकी अंतिम कसक हमेशा के लिए अधूरी रह गई. हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कौल सिंह ठाकुर एक बेहद वरिष्ठ और रसूखदार नाम हैं. वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन गिने-चुने नेताओं में से हैं, जिन्होंने राज्य की राजनीति को कई दशकों तक अग्रिम पंक्ति में रहकर प्रभावित किया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति के एक बड़े अध्याय का अंत हो चुका है. द्रंग विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड 8 बार विधायक रहे और प्रदेश कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार ठाकुर कौल सिंह ने सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है. हरियाणा में संत रामपाल से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने सन्यास की बात पहली बार खुले तौर पर की है.

ठाकुर कौल सिंह ने 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर पहला चुनाव जीता था.

1982 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ा और भाजपा (BJP) के दीना नाथ को हराकर सीट बरकरार रखी. 1985 इस चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड 66.93% वोट हासिल कर तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की.

1990 में पूरे राज्य में भाजपा की लहर के दौरान उन्हें भाजपा के दीना नाथ के हाथों अपने जीवन की पहली चुनावी हार का सामना करना पड़ा.

1993 में उन्होंने दमदार वापसी की और कांग्रेस के टिकट पर दोबारा द्रंग के विधायक चुने गए.

1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस (HVC) के जवाहर लाल ठाकुर को एक बड़े अंतर (13,018 वोट) से हराकर पांचवीं बार विधानसभा पहुंचे.

2003 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर द्रंग क्षेत्र से अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा.

2007 में विरोधी लहर के बावजूद उन्होंने अपनी जमीनी पकड़ साबित की और लगातार तीसरी बार (कुल सातवीं बार) चुनाव जीता.

2012 में भाजपा के जवाहर ठाकुर को हराकर वे 8वीं बार विधायक बने और वीरभद्र सिंह कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला. ये उनकी आखिरी जीत भी साबित हुई थी.

2017 में राज्य में सत्ता परिवर्तन की लहर के दौरान उन्हें भाजपा के जवाहर ठाकुर के हाथों करीबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी.

2022 में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर द्रंग से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के पूर्ण चंद ठाकुर से बेहद मामूली अंतर (सिर्फ 618 वोटों) से चुनाव हार गए.

कौल सिंह कई बार कैबिनेट मंत्री और 1993 से 1998 तक विधानसभा स्पीकर भी रहे. इसके अलावा अलग अलग समय में राजस्व, कानून एवं विधायी कार्य, स्वास्थ्य मंत्री, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रहे.

वीरभद्र सिंह से सियासी अदावत और 'सीएम' पद की अधूरी हसरत

राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के बाद कौल सिंह वीरभद्र सिंह के साथ ही रहे. कौल सिंह ठाकुर उस समय भी वीरभद्र सिंह के साथ रहे, जब पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई और कांग्रेस को 1998 में सत्ता से बाहर होना पड़ा. कौल सिंह कई बार सीएम की रेस में भी शामिल हुए. 2012 और 2022 में उनके सीएम बनने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन दोनों पर वो कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए. आखिरी समय में उनकी छवि वीरभद्र सिंह विरोधी गुट के नेता के तौर पर बनी.

कौल सिंह और वीरभद्र के बीच रही अदावत (PIC CREDIT: KAUL SINGH FACEBOOK)

वर्ष 2012 में कौल सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे. उस समय कौल सिंह ठाकुर वीरभद्र विरोधी खेमे के मुख्य चेहरे थे. प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कौल सिंह ठाकुर पार्टी पर पकड़ मजबूत रख सकते थे और सत्ता में आने पर उनके सीएम बनने के पूरे चांस थे, लेकिन वीरभद्र सिंह ने राजनीतिक चतुराई से सारे समीकरण बदल दिए. उस समय हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी चौधरी बीरेंद्र सिंह थे और वो कौल सिंह के करीबी भी थे. परिस्थितियां कुछ इस कदर बदली कि वीरभद्र सिंह के कद के आगे चौधरी बीरेंद्र भी अपने मित्र की खास सहायता नहीं कर पाए. वीरभद्र सिंह ने चौधरी को हिमाचल में प्रभाव ही नहीं जमाने दिया और हाईकमान से अड़कर अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया. इस तरह 2012 के चुनाव वीरभद्र सिंह की अगुवाई में हुए और कांग्रेस की जीत के बाद 25 दिसंबर 2012 को वीरभद्र ही सीएम बने. इस तरह कौल सिंह के अरमानों पर पानी फिर गया. उन्हें चुनाव जीतने के बावजूद सिर्फ कैबिनेट मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा.

मुख्यमंत्री बनने की कौल सिंह की महत्वाकांक्षा थी और इसे उन्होंने कभी छिपाया भी नहीं. हालांकि अक्टूबर 2015 में कौल सिंह ने एक बयान दिया था कि राजनेताओं को 75 साल की आयु में खुद व खुद रिटायर होकर नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए, लेकिन कौल सिंह 2017 और 2022 का चुनाव भी लड़ा.

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