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कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार: बोले राजेश ठाकुर- बीजेपी का रवैया कहीं पे निगाहें-कहीं पे निशाना वाला

बोकारो में भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तंज कसा है.

Congress leader Takes Jibe at BJP Protest in Bokaro
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 9:23 PM IST

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बोकारोः पानी और बिजली की समस्या को लेकर भाजपा आज सोमवार को जिला मुख्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला.

इसी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का रवैया "कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना" जैसा है. राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री के हालिया बयानों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम लोगों से कह रहे हैं कि डीजल, गैस, पेट्रोल और सोने का इस्तेमाल कम कीजिए, जबकि खुद सरकार महंगाई से जनता को राहत नहीं दे रही है.

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान (ETV Bharat)

राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कभी खाने पर रोक, कभी पहनने पर रोक और अब सोना नहीं खरीदने तथा शादी नहीं करने जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि डीजल-गैस सहित हर चीज की कीमतों पर हाय-तौबा मची हुई है. उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं लेकिन जिस तरह पहले स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थीं, आज वैसा कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा.

उन्होंने कहा कि आगामी दिनों से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और भाजपा पानी के मुद्दे पर "तमाशा" कर रही है. राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि पानी से संबंधित जो भी टेंडर हुए हैं, वे रघुवर दास सरकार के समय के हैं. उनके अनुसार, पानी से जुड़ी जितनी भी बड़ी योजनाएं लाई गईं, उनमें घोटाले हुए हैं.

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