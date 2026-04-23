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कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का का आरोप, महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार की मंशा और नीयत साफ नहीं

रांची: ग्रामीण विकास विभाग के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रांची पहुंचीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. मीडिया से बातचीत में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज देश की आधी आबादी अपने हक के लिए लड़ रही हैं, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जूझ रही हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनको अधिकार देने से लगातार इंकार कर रही है. सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वास्तव में यदि वह महिलाओं को उनका हक देना चाहती है तो आज ही लोकसभा की 543 सीटों में से एक तिहाई सीट पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दीजिए, इस तरह 181 लोकसभा सीट महिलाओं के लिए सुनिश्चित हो जाएगी.

कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम बार-बार विपक्ष में होने के नाते केंद्र की सरकार से कह रहे हैं कि 543 सीटों पर आज की तिथि में आरक्षण दीजिए समूचा विपक्ष आपका साथ देगा. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पिछड़ी महिलाओं के लिए भी एक कोटा फिक्स कीजिए, ताकि उनकी भी भागीदारी राजनीति में बढ़े.

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की कोशिश की गईः सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के ओट में छिपकर मनमाने तरीके से परिसीमन की कोशिश की गई, ताकि केंद्र की सरकार जातीय जनगणना से बचने से भी बच जाए. पास में बैठीं झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का नाम लेकर उदाहरण देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मान लीजिए कि उनके पास टोकरी में 543 आम है.शिल्पी नेहा उसमें से एक आम मांगती हैं जो उनका हक है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि इस 543 आम में से आपको एक भी आम नहीं मिलेगा, एक अलग टोकरी आम की आएगी तब आपको आम मिलेगा. यही काम केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण पर कर रही है.

केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सच्चाई यह है कि भाजपा की मंशा और नीयत दोनों साफ नहीं है, अगर साफ होती तो 2014 के बाद ही महिला आरक्षण कानून बनाकर महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में उनका अधिकार दे देती. 2023 में जब सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हो गया तो उसमें भी केंद्र की भाजपा सरकार ने कई शर्ते लगा दी. हमारे कहने के बावजूद शर्तें नहीं हटाई, जनगणना और परिसीमन की शर्तें थोप दी गई.

भाजपा के आक्रोश को फर्जी बताया

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महिला आरक्षण में किंतु-परंतु करते भाजपा के नेताओं को देशवासियों ने देख लिया है. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस के खिलाफ मिथ्या प्रचार करने के लिए जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा के नेताओं को ही जगह-जगह आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है. सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का हक मार रही है. वहीं हमारी जहां-जहां सरकार है वहां महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी का आक्रोश नकली, फेक और फर्जी है.