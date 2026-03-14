रांची में प्रगतिशील महिला सम्मान समारोह में शामिल हुईं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत, कहा-महिलाएं अपने माथे के पल्लू को जीत का परचम बनाएं
रांची के बेड़ो प्रखंड में प्रगतिशील महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें कांग्रेस की प्रमुख नेता सुप्रिया श्रीनेत शामिल हुईं.
Published : March 14, 2026 at 8:26 PM IST
रांची: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शनिवार को प्रगतिशील महिला सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचीं. मांडर विधानसभा के बेड़ो प्रखंड के बारीडीह मैदान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को आयोजित प्रगतिशील महिला सम्मान सम्मेलन में भाग लेने आयीं कांग्रेस की मुखर नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसी भी बाधा या परेशानी से महिलाएं घबराए नहीं और वह अपने माथे के पल्लू को जीत का परचम बनाकर फहराने की कोशिश जारी रखें. उन्होंने कहा कि महिलाओं के बिना न तो विकास का कोई सपना पूरा हो सकता है और ना ही समृद्धि आ सकती है. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ-साथ देश-दुनिया में खुशहाली तब आएगी, जब महिलाएं शिक्षित और खुशहाल होंगी.
हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अतुलनीयः सुप्रिया श्रीनेत
रांची के बेड़ो प्रखंड के बारीडीह मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माह के अवसर पर आयोजित प्रगतिशील महिला सम्मान सम्मेलन के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज भले ही चुनौतीपूर्ण स्थिति हो, लेकिन आनेवाला समय महिलाओं और युवतियों का है. उन्होंने कहा कि अपनी प्रत्येक भूमिका में महिलाएं कहीं अधिक समर्पित और जागरूक रही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उनकी भूमिका को कमतर करके आंका जाता रहा है. उन्होंने कहा कि मां, पत्नी, बहन के साथ ही मित्र और सहयोगी की भूमिका में भी महिलाओं का योगदान अतुलनीय है और इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता.
"महिलाएं अपने अधिकार के लिए मुखरता से आवाज उठाएं"
महिलाओं के उत्पीड़न की तीखी आलोचना करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महिलाओं को उत्प्रेरित होकर आगे बढ़ने और अपने अधिकार के लिए मुखरता से आवाज उठाने की जरूरत है. राजनीति में भी न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मंत्री के रूप में भी महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और इस मामले में शिल्पी नेहा तिर्की एक जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है.
कांग्रेस की विचारधारा में ही महिलाओं के प्रति सम्मान-शिल्पी नेहा तिर्की
वहीं इस मौके पर झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिसे सभी लोग झारखंड या देश की आधी आबादी कहते हैं वास्तव में वैसा ही पूरा संसार है, जिसका योगदान हमारे परिवार, समाज, झारखंड और देश की उन्नति, प्रगति, समृद्धि में अद्भुत है. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से यही विचारधारा रही है कि महिलाओं को पर्याप्त सम्मान दिए बिना सभी के चेहरे पर मुस्कान की बात सोचना भी बेमानी है और इसी भावना से मांडर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेड़ो प्रखंड में प्रगतिशील महिलाओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया है.
उद्यमिता, कलात्मक और प्रबंधन की क्षमता महिलाओं में अद्भुत- बंधु तिर्की
प्रगतिशील महिला सम्मान सम्मन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति यह बताने को पर्याप्त है कि महिलाएं अपने अधिकार के साथ ही अपने कर्तव्य को लेकर भी कितनी ज्यादा जागरूक हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी बहुमुखी प्रतिभा के साथ ही उद्यमिता, कलात्मक और प्रबंधन की क्षमता को खुलकर निखारना और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि यदि महिलाएं अपनी प्रतिभा का स्वयं सम्मान नहीं करेंगी तो यह आत्मघाती कदम होगा.
बंधु तिर्की ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत जैसी महिला आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता हैं और वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही पार्टी की सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की प्रमुख के रूप में अपना महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रही हैं और यह इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि महिलाएं किस हद तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरी हुई भूमिका निभाती हैं. साथ ही वे किस प्रकार से दबाव में भी अपनी सही-सटीक भूमिका का निर्वहन करती हैं. बंधु तिर्की ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि सभी लोग विशेषकर महिलाएं उत्प्रेरित होकर अपने परिवार के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र, समाज, झारखंड और देश के विकास में अपना योगदान निरंतर जारी रखें.
इस सम्मेलन में अपने संबोधन में भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी सरोजिनी लकड़ा ने कहा कि कोई भी समस्या वास्तव में अवसर का ही दूसरा रूप होता है और हम महिलाओं को चुनौती स्वीकार कर आगे बढ़ने और अपनी भूमिका को निभाने की जरूरत है, तभी उपलब्धियां प्राप्त होंगी.
बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग
आज के सम्मेलन में मांडर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी पांच प्रखंडों मांडर, बेड़ो, ईटकी, चान्हो और लापुंग के साथ ही सीमावर्ती जिले की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया. आज फुटबॉल टूर्नामेंट का भी फाइनल मैच खेला गया. जिसकी शुरुआत विभिन्न प्रखंडों में पिछले 8 मार्च को हुई थी. इस कार्यक्रम में महिलाओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही.
ये भी पढ़ें-
एग्रोटेक किसान मेला 2026: झारखंड के "मड़ुआ" को भारतीय सेना के कैंटीन तक पहुंचाने की करें तैयारी- रक्षा राज्यमंत्री
बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने और उद्यानिकी में लंबी छलांग लगाने की तैयारी! CM की उपस्थिति में IIMR और IIHR के साथ हुआ MoU
पनीर से लेकर मेधा ब्रांड का गुलाब जामुन तक हुआ महंगा! जानिए बढ़ी कीमत पर विभागीय मंत्री ने क्या दी दलील?