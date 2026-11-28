कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने बालमुकुंदाचार्य को बताया 'वसूली और मेकअप बाबा', लगाए गंभीर आरोप
बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ एक साल बाद दर्ज हुई एफआईआर पर सुनील शर्मा ने सरकार और पुलिस को घेरा. उन्होंने विधायक पर तीखे हमले बोले.
Published : November 28, 2026 at 3:13 PM IST
जयपुर: भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले ने राजस्थान की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है. इस मामले को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा विधायक के साथ ही प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी तीखा हमला बोला है. उन्होंने एफआईआर दर्ज होने में हुई देरी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जब न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी को ही न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.
शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि इस मामले में करीब एक साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है. भाजपा विधायक ने जिस व्यक्ति के साथ मारपीट करने की बात कही है, वे न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं. उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई. आखिरकार अदालत के हस्तक्षेप और दबाव के बाद एफआईआर दर्ज करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती.
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जज साहब को ही न्याय के लिए कोर्ट जाना पड़ा: सुनील शर्मा ने कहा कि इस मामले से प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. एक सेशन कोर्ट का जज भी अपने घर में सुरक्षित नहीं रह सकता, यह सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राजधर्म का अपमान किया है. जयपुर की गंगा-जमुनी तहजीब आपसी भाईचारे और सभी को साथ लेकर चलने की रही है, लेकिन किसी व्यक्ति को यह कहना कि 'तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा', बेहद शर्मनाक है.
मुख्य न्यायाधीश से विशेष जज नियुक्त करने की मांग: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी गुहार लगाई है. उनकी मांग है कि मामले की निगरानी के लिए विशेष जज नियुक्त किया जाए, जो पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग करें. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए. मौजूदा पुलिस व्यवस्था से आम जनता को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.
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हिंदुत्व नहीं, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं विधायक: सुनील शर्मा ने कहा कि यह मामला हिंदुत्व का नहीं, बल्कि भेदभाव की राजनीति का है. भाजपा विधायक केवल भेदभाव की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस किसी जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती. जहां भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी नजर आएगी. उन्होंने बालमुकुंदाचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे चौक-चौराहों और सड़कों पर उतरने की बात करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को उनका इलाज करना भी आता है.
'वसूली बाबा' और 'मेकअप बाबा' बताया: सुनील शर्मा ने भाजपा विधायक पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्हें 'वसूली बाबा' और 'मेकअप बाबा' करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक मीट की दुकानों पर जाकर वसूली करते हैं. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने संसार का त्याग किया है, वे अपने चेहरे पर मेकअप लगा रहे हैं. उन्होंने बालमुकुंदाचार्य के सनातन धर्म के ज्ञान पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है.
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