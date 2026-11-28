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कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने बालमुकुंदाचार्य को बताया 'वसूली और मेकअप बाबा', लगाए गंभीर आरोप

जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के मामले ने राजस्थान की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है. इस मामले को लेकर जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा विधायक के साथ ही प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी तीखा हमला बोला है. उन्होंने एफआईआर दर्ज होने में हुई देरी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जब न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी को ही न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े, तो आम आदमी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि इस मामले में करीब एक साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है. भाजपा विधायक ने जिस व्यक्ति के साथ मारपीट करने की बात कही है, वे न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं. उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई. आखिरकार अदालत के हस्तक्षेप और दबाव के बाद एफआईआर दर्ज करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती.