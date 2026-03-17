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नगर निगम में पानी की बोतल ले कर पहुंचे कांग्रेस नेता, सूंघते ही अधिकारियों का बना मुँह

स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे ( ETV Bharat )

कांग्रेस नेता सुनील शर्मा मंगलवार को नगर निगम में हुई जनसुनवाई में नारेबाजी करते हुए पहुंचे. इस दौरान उनके साथ ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 16 के लगभग 50 लोग भी पहुंचे. इन लोगों की शिकायत की उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है. लेकिन इस समस्या पर कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है. सुनील शर्मा ने जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर को भी बोतल में भरकर साथ लाया हुआ नल का पानी दिया और उन्हें उसको महक लेने को भी कहा.

ग्वालियर: ग्वालियर में एक बार फिर ऊर्जा मंत्री के निवास क्षेत्र में गंदे पानी से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं. पिछले कई महीनों से घर के नलों में सीवरयुक्त और बदबूदार पानी आ रहा है. लोग बीमार हो रहे हैं. इस समस्या के मद्देनजर स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे. नगर निगम अधिकारियों को बॉटल और बाल्टी में भरकर लाया पानी भी सुपुर्द किया.

इधर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा का आरोप है कि ग्वालियर में अमृत योजना के नाम पर करोड़ों रुपया ख़र्च कर दिया गया लेकिन लोगों को शुद्ध पेयजल के बजाय इन पाइप लाइनों से सीवर युक्त गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है. जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं. ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वार्ड 12, 13 16 और 17 में भी स्थिति गंभीर है. पिछले छह महीने से यहां लोग गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. और शायद नगर निगम और प्रशासन के लोग ग्वालियर में भी भागीरथपुरा कांड होने का इंतज़ार कर रहा है.

स्थानीय लोगों के साथ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे (ETV Bharat)

इसी क्षेत्र में है ऊर्जामंत्री का भी घर

यह समस्या और अहम हो जाती है क्योंकि जिस क्षेत्र में गंदे पानी की शिकायत सामने आ रही है. वह क्षेत्र भी मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का निवास क्षेत्र है. ऐसे में सुनील शर्मा का कहना है यह दिया तले अंधेरे जैसी बात हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी है कि, अगर हालत नहीं सुधरे तो अगली बार वे नगर निगम कार्यालय पर धरना देंगे.

जिम्मेदार बोले तुरंत दूर करायेंगे समस्या

नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर का कहना है कि जैसे ही उनके सामने यह शिकायत आयी तुरंत एक टीम को वार्ड के गली नंबर तीन मैच सीवर जाँच के लिए भेजा है जिससे पता चल सके कि आख़िर गंदा पानी किस तरह मिक्स हो रहा अर्थ जल्द से जल्द सुधार कर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाए इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है.