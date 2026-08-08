पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का दावा, जेपीएससी आंदोलन निर्णायक दौर में, 24 घंटे में सरकार से फैसला करने की अपील
जेपीएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय और उनकी बेटी मिलने पहुंचे.
Published : August 8, 2026 at 8:28 PM IST
रांचीः जेपीएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच शनिवार की देर शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय और उनकी बेटी यशस्विनी सहाय पहुंचे. उन्होंने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने छात्रों को अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया.
अंतिम दौर में है अब आंदोलन
सुबोध कांत सहाय ने कहा कि जेपीएससी छात्रों का आंदोलन अब अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. अब इस आंदोलन को निर्णायक परिणाम तक ले जाना होगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन छात्रों से बातचीत के बाद जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद गंभीर और बर्दाश्त से बाहर हैं.
सुबोध कांत के अनुसार जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान और राज्य के युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की ओर से छात्रों के साथ बातचीत की पहल की गई है, वह सकारात्मक कदम है. छात्रों की ओर से सरकार के समक्ष जो प्रमुख सवाल और मांगें रखी गई हैं, उन सभी पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.
युवाओं के भविष्य और राज्य के हित की लड़ाईः सुबोधकांत सहाय
सुबोध कांत सहाय ने सरकार से अगले 24 घंटे के भीतर निर्णायक फैसला लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने बातचीत की जो पहल की है, उसे अब ठोस निर्णय में बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे का समाधान नहीं कर पाती है तो यह गंभीर चिंता का विषय होगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ये लड़ाई किसी कीमत पर हारनी नहीं चाहिए. यह सिर्फ छात्रों की लड़ाई नहीं है, बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और राज्य के हित की लड़ाई है.”
यशस्विनी सहाय ने जेपीएससी आंदोलन को दिया समर्थन
रांची से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी रह चुकीं यशस्विनी सहाय भी शनिवार को जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलीं और उनके आंदोलन का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह छात्रों का आंदोलन है और इसे राजनीतिक रूप देने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान जरूरी है.यशस्विनी सहाय ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं. यह अब एक पैटर्न बन चुका है. उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को पेपर लीक रोकने के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर ठोस ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जेपीएससी ही नहीं, बल्कि जेपीटीसी और नीट जैसी परीक्षाओं में भी पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं. आज स्थिति यह है कि छात्र और छात्राएं आंदोलन के साथ आमरण अनशन तक कर रहे हैं. ऐसे गंभीर माहौल में केवल किसी को दोष देने के बजाय पेपर लीक रोकने के स्थायी समाधान पर काम होना चाहिए.
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