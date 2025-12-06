ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता का बयान, 'कांग्रेस में नहीं चाहिए बिकाऊ, लंगड़े और शादी के घोड़े'

भीलवाड़ा: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बावजूद भीलवाड़ा शहर कांग्रेस अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेताओं में आपसी खींचतान दिखाई दी. समारोह के मंच से नेताओं ने बगावत करने वाले राजनेता को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए बिकाऊ, लंगड़ा व ब्याव के घोड़े अब वापस कांग्रेस पार्टी में नहीं चाहिए. दूसरी पार्टी में जाने वाले राजनेता तो 'टोमी' के समान हैं. अब राजनेता कार्यकर्ता बनकर काम करें, नेता बनकर नहीं.

'नेता नहीं, कार्यकर्ता बनकर काम करें': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि मंच पर बैठे कांग्रेस के राजनेताओं का आज मैं स्वयं स्वागत करूंगा और इनको जिम्मेदारी देता हूं कि ये राजनेता जिले में नेता बनकर नहीं, कार्यकर्ता बनकर काम करें. इससे पार्टी मजबूत होगी. कांग्रेस में आज दुर्भाग्य है कि पिछले 20 सालों में बड़े-बड़े नेता होने पर भी पार्टी जीरो पर है. इस पार्टी को जीरो से हीरो तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं व नेताओं की जिम्मेदारी है.

'ऐसे कैसे मजबूत होगी कांग्रेस?' शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे नरेंद्र रेगर ने पूर्व राजस्व मंत्री और भीलवाड़ा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट को लेकर कहा कि वे शनिवार सुबह शहर में थे. सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नमन कर चले गए. उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष से पूछा कि क्या रामलाल जाट को समारोह में आमंत्रित नहीं किया. जिस पर कांग्रेस शहर के जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने कहा कि वे उनके घर गए थे. फिर भी नहीं आए. आप ऊपर बात करो. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पार्टी संगठन को मजबूत करो. ऐसे में कैसे कांग्रेस मजबूत होगी. हमारा दुर्भाग्य है कि जिले में पार्टी की एक भी सीट नहीं है. एक-दूसरे को कह रहे हैं कि वह राजनेता उस गुट का है और वह राजनेता उस गुट का है. हम सभी कांग्रेस गुट के हैं.