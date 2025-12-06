ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता का बयान, 'कांग्रेस में नहीं चाहिए बिकाऊ, लंगड़े और शादी के घोड़े'

भीलवाड़ा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता ने दूसरी पार्टियों में गए नेताओं को 'टोमी' कहा.

Congress leaders at the swearing-in ceremony
पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 5:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बावजूद भीलवाड़ा शहर कांग्रेस अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेताओं में आपसी खींचतान दिखाई दी. समारोह के मंच से नेताओं ने बगावत करने वाले राजनेता को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए बिकाऊ, लंगड़ा व ब्याव के घोड़े अब वापस कांग्रेस पार्टी में नहीं चाहिए. दूसरी पार्टी में जाने वाले राजनेता तो 'टोमी' के समान हैं. अब राजनेता कार्यकर्ता बनकर काम करें, नेता बनकर नहीं.

'नेता नहीं, कार्यकर्ता बनकर काम करें': कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि मंच पर बैठे कांग्रेस के राजनेताओं का आज मैं स्वयं स्वागत करूंगा और इनको जिम्मेदारी देता हूं कि ये राजनेता जिले में नेता बनकर नहीं, कार्यकर्ता बनकर काम करें. इससे पार्टी मजबूत होगी. कांग्रेस में आज दुर्भाग्य है कि पिछले 20 सालों में बड़े-बड़े नेता होने पर भी पार्टी जीरो पर है. इस पार्टी को जीरो से हीरो तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं व नेताओं की जिम्मेदारी है.

पढ़ें: अपनी ही पार्टी की नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों ने खोला मोर्चा, बोले-प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ लाए हैं प्रस्ताव - Ajmer Municipal Corporation

'ऐसे कैसे मजबूत होगी कांग्रेस?' शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे नरेंद्र रेगर ने पूर्व राजस्व मंत्री और भीलवाड़ा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामलाल जाट को लेकर कहा कि वे शनिवार सुबह शहर में थे. सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नमन कर चले गए. उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष से पूछा कि क्या रामलाल जाट को समारोह में आमंत्रित नहीं किया. जिस पर कांग्रेस शहर के जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने कहा कि वे उनके घर गए थे. फिर भी नहीं आए. आप ऊपर बात करो. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि पार्टी संगठन को मजबूत करो. ऐसे में कैसे कांग्रेस मजबूत होगी. हमारा दुर्भाग्य है कि जिले में पार्टी की एक भी सीट नहीं है. एक-दूसरे को कह रहे हैं कि वह राजनेता उस गुट का है और वह राजनेता उस गुट का है. हम सभी कांग्रेस गुट के हैं.

पढ़ें: भूपेंद्र की 'ताजपोशी' से कृपलानी-धाकड़ ने बनाई दूरी, गूंजे संघर्ष के नारे

'कांग्रेस की लहर फिर हुई शुरू': वहीं समारोह को संबोधित करते हुए धीरज गुर्जर के छोटे भाई नीरज गुर्जर (पीसीसी सदस्य) ने कहा कि हमें कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करनी है. पूर्व जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने समारोह में संबोधन के दौरान कहा कि कई राजनेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं. उनको वापस लेंगे. जबकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि बिकाऊ घोड़े, लंगड़े घोड़े व ब्याव (विवाह) के घोड़े कांग्रेस में नहीं चाहिए. कांग्रेस पार्टी में सत्ता के दौरान जिन्होंने मिठाइयां खाई और अब वह दूसरी पार्टी में चले गए. उनका नाम मैंने 'टोमी' रखा है. नीरज गुर्जर ने राहुल गांधी की तुलना समुद्र से करते हुए कहा कि वे एक समुद्र हैं. इसमें लाखों धीरज गुर्जर के समान नेता घूम रहे हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे. जैसे इंदिरा गांधी की लहर थी, उसी प्रकार अब वापस लहर शुरू हो चुकी है. इस बार पंचायत राज व निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रति ईमानदार व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा.

पढ़ें: Rajasthan Election 2023 : बीडी कल्ला को किया जा रहा दरकिनार! चुनावी कमेटियों में भी नहीं मिली जगह, जानें इसके पीछे की वजह

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को भीलवाड़ा शहर में कांग्रेस कमेटी की ओर से शिवराम खटीक को शहर जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया. उनके पदभार ग्रहण समारोह से पूर्व भीलवाड़ा शहर के चित्रकूट धाम मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी व राजनेता एकत्रित हुए और साइकिल रैली के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचे. वहां पदभार ग्रहण किया. समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, अनिल डांगी, पीसीसी सदस्य नीरज गुर्जर सहित शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे.

TAGGED:

CONGRESS LEADER INITIATION CEREMONY
NEERAJ GURJAR ON EX CONGRESSMEN
DHEERAJ GURJAR ON CONGRESS
BHILWARA CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.