ETV Bharat / state

मसूरी में कांग्रेस नेत्री सोनिया रावत का हंगामा, एसडीएम से हुई नोकझोंक, जानिए क्यों?

एसडीएम ने आरोप लगाया कि सोनिया आनंद रावत बिना अनुमति बैठक में प्रवेश कर हस्तक्षेप करने लगीं.

Etv Bharat
मसूरी में कांग्रेस नेत्री सोनिया रावत का हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 6:38 PM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसूरी: नगर पालिका मसूरी के सभागार में आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) की बैठक में जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है. इसी वजह से उनकी एसडीएम मसूरी राहुल आनंद से तीखी नोकझोंक भी हुई.

इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी केंद्र सरकार द्वारा तय नियमों के अनुसार पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करने का कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि माल रोड को व्यवस्थित करने का निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा.

मसूरी में कांग्रेस नेत्री सोनिया रावत का हंगामा (ETV Bharat)

एसडीएम ने आरोप लगाया कि सोनिया आनंद रावत बिना अनुमति बैठक में प्रवेश कर हस्तक्षेप करने लगीं और बहस के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग और राजनीतिक दल इस विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा.

उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों को नियमों के अनुरूप व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था और पर्यटक सुविधा बेहतर हो सके. वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत ने भी अपना पक्ष रखा.

कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की नौकरशाही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है. मसूरी में भी एसडीएम राहुल आनंद भाजपा के दबाव में निर्णय ले रहे हैं. उनका आरोप है कि टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा कुछ चुनिंदा पटरी व्यापारियों को ही स्थान दिया गया है, जबकि बड़ी संख्या में व्यापारियों को बाहर किया जा रहा है.

सोनिया आनंद रावत ने कहा कि प्रशासन द्वारा 20 दिसंबर के बाद माल रोड को पटरी व्यापारियों से मुक्त करने का निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा. कोई भी पटरी व्यापारी माल रोड नहीं छोड़ेगा और यदि जबरन हटाने की कार्रवाई की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

वहीं, पटरी व्यापारियों ने भी स्पष्ट किया है कि वे किसी भी परिस्थिति में माल रोड से हटने को तैयार नहीं हैं. इस घटना के बाद मसूरी में पटरी व्यापारियों के मुद्दे को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है.

पढ़ें---

Last Updated : December 17, 2025 at 8:32 PM IST

TAGGED:

SONIA ANAND RAWAT
MUSSOORIE SDM RAHUL ANAND
TOWN VENDING COMMITTEE MUSSOORIE
सोनिया रावत का हंगामा
SONIA RAWAT ARGUMENT WITH SDM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.