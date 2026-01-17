कांग्रेस ने की गणेश जोशी की बर्खास्तगी की मांग, घोटालों की CBI जांच की डिमांड, पढ़िये पूरी खबर
सोनिया आनंद ने गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाये हैं. साथ ही उन्होंने धामी सरकार पर भी सवाल खड़े किये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 17, 2026 at 2:45 PM IST
मसूरी: उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉ. सोनिया आनंद ने राज्य के कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के संरक्षण में विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है. किसानों के नाम पर करोड़ों रुपये की खुली लूट की जा रही है.
सोनिया आनंद ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में आयोजित एग्रो मित्र कृषि मेले को घोटाले का बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि मेले के लिए टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर एक निजी कंपनी को पहले से ठेका दे दिया गया. उन्होंने कहा मेले के उद्घाटन से पहले ही कंपनी का पूरा सेटअप लग जाना इस बात का प्रमाण है कि टेंडर प्रक्रिया केवल औपचारिकता थी.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान आज खाद, बीज और दवाओं के लिए भटक रहा है, तब किसानों के नाम पर जारी करोड़ों रुपये आखिर किसके संरक्षण में खर्च किए गए.
सोनिया आनंद ने स्पष्ट कहा कि यह कोई प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि मंत्री संरक्षण में किया गया सुनियोजित घोटाला है. सोनिया आनंद रावत ने कहा कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों के नाम पर बड़े स्तर पर घोटाले किए गए हैं. उन्होंने मसूरी-यमुना पंपिंग पेयजल योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि 144 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस योजना के बावजूद आज भी यह सवाल खड़ा है कि पानी आखिर कहां है? उन्होंने शिवराज परियोजना में बार-बार बजट संशोधन कर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया है.
सोनिया आनंद ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री पर लग रहे करोड़ों रुपये के घोटालों पर कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे मामलों में “धाकड़ धामी” भी विफल साबित हो रहे हैं. उन्होंने मांग की कि कृषि मंत्री गणेश जोशी को तत्काल पद से हटाया जाए और सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग की.
सोनिया आनंद ने कहा हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में कंपनी द्वारा एंट्री फीस वसूली जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति बेहद कम दाम पर बाबा रामदेव को दे दी गई. जिससे साफ होता है कि प्रदेश को किस तरह लूटा जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन घोटालों को दबाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगी.
मसूरी शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने भी कृषि मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी के विकास कार्यों में करोड़ों रुपये के घोटाले करने का आरोप लगाया और उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ईमानदारी की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि गणेश जोशी का इस्तीफा लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
