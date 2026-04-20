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महिला अधिनियम पर सियासी रार, शोभा ओझा ने गोलवलकर को कोट कर कहा- ये है बीजेपी की हकीकत

महिला सम्मान को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने पुस्तक 'चिल्ड्रन ऑफ द मदर लैंड' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये किताब गोलवलकर ने लिखी है. इस किताब में वे ये कहते हैं कि मैं ये माननने को बाध्य हूं कि हमारे लिए और बुरे दिन आने वाले हैं. इसमें वे आगे लिखते हैं, इतिहास साक्षी है, जहां कहीं महिलाओं ने शासन किया वहां अपराध, असामानता, अराजकता इस प्रकार फैली है कि इसका उल्लेख भी नहीं किया जा सकता है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर की इस पुस्तक का हवाला देकर ओझा ने कहा, इस किताब में जो महिलाओं को लेकर गोलवलकर की सोच थी, जिसे बीजेपी अपनी वैचारिक संस्था मानती है. उससे अंदाजा लग सकता है कि महिलाओं के लिए असल में बीजेपी का नजरिया क्या है. उन्होंने कहा कि असल में बीजेपी का षडयंत्र नाकाम हो गया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आ़ड़ में तैयारी परिसीमन की थी. और इसके जरिए दक्षिण के राज्यों में सीटें कम हो जाती हैं. उन्होंने कहा, हम चाहते थे कि जातिगत जनगणना के बाद परिसीमन हो ताकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ भी न्याय हो सके.

भोपाल: नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में गिरने के बाद देश भर में गर्माई सियासत के बीच अब राजनीति इस बात पर है कि किस पार्टी में महिलाओं को कितना सम्मान मिला है. कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में महिला बिल से जुड़ी इस बहस में एक किताब का ज़िक्र किया.

शोभा ओझा ने कहा कि ये केवल एक कोट है गोलवलकर का. जिससे आरएएस की मानसिकता और इसी संगठन के विचारों पर चलने वाली बीजेपी की विचारधारा का पता चलता है. इसी सोच के चलते आरएसएस के सौ साल के इतिहास में कोई महिला संगठन की हेड हुई क्या? क्या महिलाओं को संगठन में स्थान मिला? क्या बीजेपी की अध्यक्ष कोई महिला आज तक हो सकी? जनसंघ में क्या महिला को नेतृत्व मिला ? ओझा ने कहा कि ये अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को लेकर क्या सोच है इस पार्टी की.

2029 में सत्ता पाने का मंसूबा फेल हो गया

शोभा ओझा ने कहा कि जिस बिल के गिरने की ये बात कर रहे हैं असल में तो ये बिल 2023 में ही पास हो गया. महिला आरक्षण बिल जो कि अब एक कानून है. असल में उस कानून में दो बैसाखियां लगाई गई थी. वो ये भी कि जाति जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा. फिर ये बिल लागू होगा. ओझा ने बताया कि अब ये चाहते थे कि जाति जनगणना छोड़ दी जाए 2011 के सेंसस के आधाकर पर परिसीमन कर दिया जाए और उसी आधार पर महिलाओं की सीट आरक्षित हो जाएंगी. उन्होने कहा कि ये असल में दक्षिण भारत के छोटे राज्यों की सीटें कम करके उत्तर भारत की सीटें ज्यादा करने का एक शडयंत्र था. 2029 में बीजेपी का सत्ता में आने का मंसूबा इस षडयंत्र के नाकाम होने से फेल हो गया.

तीस हजार महिलाओं का दावा दो हजार भी नहीं आईं

शोभा ओझा ने कहा नारी शक्ति वंदन बिल अधिनियम के गिर जाने के विरोध में किए गए बीजेपी के आंदोलन को लेकर कहा कि इसमें तीस हजार महिलाओँ के आने का दावा किया गया था. लेकिन दो हजार महिलाएं भी बमुश्किल आई ये भी जर्बदस्ती लाई गई थी. जो स्कूल टीचर आशा कार्यकर्ता तीं. उन्होने कहा कि जो सच्चाई है वो बताने के लिए पूरे प्रदेश में प्रेस कान्फ्रेंस होंगी और ये बताया जाएगा कि असल में बीजेपी महिला विरोधी है. और कैसे इस बिल की आड़ में केवल अपनी सत्ता बनाए रखने का षडयंत्र किया जा रहा था.