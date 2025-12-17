कांग्रेस नेता संजीता सिहाग ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे का किया समर्थन, भाजपा पर साधा निशाना

ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता संजीता सिहाग ने मंजूलता मीणा के विवादित नारे 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' का खुलकर समर्थन किया.

AICC सदस्य संजीता सिहाग (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' राष्ट्रव्यापी रैली के दौरान जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजूलता मीणा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए कथित आपत्तिजनक नारे 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' पर चल रहे विवाद के बीच राजस्थानी कांग्रेस की एक और नेता ने उनका खुलकर समर्थन किया है.

विवादित नारे का खुला बचाव: बुधवार को युवा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की सदस्य संजीता सिहाग ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मंजूलता मीणा के नारे का बचाव किया. सिहाग ने कहा कि मीणा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है. उन्होंने तर्क दिया कि "एक दिन तो सबको मरना है, कोई अमर नहीं है और न ही कोई यहां स्थायी है."

प्रधानमंत्री पर तीखा हमला: सिहाग ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका आत्मसम्मान उस दिन मर गया था, जब उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीजफायर किया, जबकि देश के शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका से फरमान आते ही प्रधानमंत्री तुरंत सीजफायर कर देते हैं. ट्रंप हर मंच पर दावा करते हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, लेकिन केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की ओर से इसका कभी खंडन नहीं किया गया.

महिलाएं, किसान और युवा परेशान: सिहाग ने आगे कहा कि आज देश में महिलाएं, किसान और युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कोई काम नहीं कर रही. दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम विस्फोट में कई लोगों की मौत के बावजूद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं. भाजपा पर निशाना साधते हुए सिहाग ने कहा कि देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अलग कानून है. भाजपा कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ कहें तो तुरंत FIR दर्ज हो जाती है. उन्होंने इसे घोषित तानाशाही करार दिया.

भाजपा पर तानाशाही का आरोप: सिहाग ने कहा कि मंजूलता मीणा के खिलाफ कई जगह मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सिपाही आजादी की लड़ाई में जेल और मुकदमों से नहीं डरे, तो अब भी नहीं डरेंगे. वे महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों की आवाज बुलंद करते रहेंगे. मंजूलता मीणा के नारे पर भाजपा ने तीव्र विरोध जताया है और संसद में भी हंगामा हुआ था, जहां माफी की मांग की गई. कई कांग्रेस नेता इस बयान से दूरी बना रहे हैं, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता इसका बचाव कर रहे हैं.

