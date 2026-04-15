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बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान, कहा- जनता के साथ हुआ धोखा

बिहार की फेरबदल वाली राजनीति पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता के साथ धोखा हुआ है.

RAJESH THAKUR ON BIHAR POLITICS
काग्रेस नेता राजेश ठाकुर (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 15, 2026 at 8:02 PM IST

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बोकारो: बिहार की मौजूदा सियासत को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बिहार में राजनीतिक हालात ऐसे बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सोचने-समझने की स्थिति में नहीं रह गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब सत्ता बचाने की राजनीति कर रही है.

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जब राजद के मंत्री के रूप में उन्होंने (सम्राट चौधरी) मंत्री पद ग्रहण किया था तो यही भारतीय जानता पार्टी ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था. मजबूरन उन्हें (सम्राट चौधरी को) हटाना पड़ा था. उनकी पढ़ाई पर सवाल उठाते थे. वहीं आज लगातार तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठा रहे हैं. लेकिन उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कम से कम फर्जी डिग्री लेकर नहीं घूम रहे हैं.

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान (ईटीवी भारत)

वहीं राजेश ठाकुर ने नीतीश कुमार के बार-बार बदलते राजनीतिक रुख पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था. लेकिन राजनीतिक फेरबदल से जनता के साथ विश्वासघात हुआ है. राजेश ठाकुर ने कहा कि जेडीयू के भीतर भी अंदरूनी खींचतान और समझौते की राजनीति चल रही है. जिससे उसकी साख प्रभावित हुई है. कांग्रेस नेता ने कहा कि आने वाले समय में बिहार की जनता इस ‘धोखे’ का जवाब जरूर देगी और वर्तमान नेतृत्व को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.

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