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बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान, कहा- जनता के साथ हुआ धोखा

बोकारो: बिहार की मौजूदा सियासत को लेकर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बिहार में राजनीतिक हालात ऐसे बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सोचने-समझने की स्थिति में नहीं रह गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब सत्ता बचाने की राजनीति कर रही है.



कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जब राजद के मंत्री के रूप में उन्होंने (सम्राट चौधरी) मंत्री पद ग्रहण किया था तो यही भारतीय जानता पार्टी ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था. मजबूरन उन्हें (सम्राट चौधरी को) हटाना पड़ा था. उनकी पढ़ाई पर सवाल उठाते थे. वहीं आज लगातार तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठा रहे हैं. लेकिन उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कम से कम फर्जी डिग्री लेकर नहीं घूम रहे हैं.