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युवाओं का भरोसा टूटा, सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर रही : सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने चाहिए.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट
कांग्रेस नेता सचिन पायलट (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 3:31 PM IST

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दौसा : जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. बुधवार को पायलट सबसे पहले दौसा के मीना सीमला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सरपंच स्वर्गीय संपतराम मीणा के निधन पर उनके निवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे.

शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने हाल के घटनाक्रमों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट (ETV Bharat Dausa)

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राहुल गांधी और सांसदों को हिरासत में लिया : पायलट ने कहा कि एक दिन पहले दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट शांतिपूर्ण धरना दिया था. इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करना था. धरने में शामिल हमारे नेता राहुल गांधी और तमाम सांसद कोई असामाजिक तत्व या आतंकवादी नहीं थे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे.

अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा : उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने चाहिए. बड़ी संख्या में छात्र घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं. कई छात्रों के हाथ-पैर टूटे हैं और कुछ गंभीर हालत में हैं. उनका आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जो पूरी तरह अनुचित है. जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस और विपक्ष अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा.

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युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है सरकार : उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने युवाओं का व्यवस्था पर से विश्वास खत्म कर दिया है. ऐसे समय में सरकार युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. पायलट ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने घसीटा, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. यह स्थिति पहले कभी देखने को नहीं मिली.

पूर्व सरपंच स्वर्गीय संपतराम मीणा के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पायलट
पूर्व सरपंच स्वर्गीय संपतराम मीणा के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पायलट (ETV Bharat Dausa)

प्रधानमंत्री पर भी साधा निशाना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है. प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, केवल किसी एक राजनीतिक दल के नहीं. ऐसे में उन्हें युवाओं की चिंताओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए. देश के युवाओं का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं टूटना चाहिए.

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यदि युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठ गया तो यह देश के लिए गंभीर संकट होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक विषयों को आगे बढ़ा रही है, जबकि वास्तविक मुद्दे रोजगार, शिक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हैं. इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बालाजी थाना प्रभारी सचिन शर्मा और पुलिस जाप्ते सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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