पायलट बोले- खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर अपना स्टैंड क्लियर करे मोदी सरकार, संसद में हो चर्चा

इस युद्ध से पेट्रोल-डीजल और क्रूड ऑयल पर क्या फर्क पड़ेगा? इस पर सरकार को खुलासा करना चाहिए और संसद में चर्चा करानी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करा रही है. पायलट ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार ने क्या द्विपक्षीय वार्ता की है या कोई स्टैंड लिया है? खाड़ी देशों में फंसे लोगों के लिए दूतावास क्या कर रहे हैं? हो सकता है सरकार की कोई नाकामी हो, जिसे छुपाने के लिए सरकार इस पर चर्चा नहीं करा रही है.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध पर मोदी सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए. संसद में इसकी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार संसद में चर्चा से भाग रही है. युद्ध कई देशों तक फैल गया है, भारत बहुत बड़ा मुल्क है हमारी इसमें क्या भूमिका है? हमारा पक्ष क्या है? हमें क्या करना है? लाखों भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं. उन्हें सुरक्षित वहां से कैसे निकाला जाए? इसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए हैं?

जयपुर : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल, डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना भी व्यक्त की जा रही है. इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार से संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं. इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध पर मोदी सरकार से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की है.

सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए : सचिन पायलट ने कहा कि खाड़ी देशों में चल रही जंग के चलते पेट्रोल-डीजल के दामों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत 83 परसेंट ईंधन और गैस आयात करता है. इसे लेकर सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए थी. ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम और बढ़ेंगे. जो युद्ध चल रहा है उसके दुरगामी परिणाम होंगे. सरकार को न केवल अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बल्कि युद्ध कैसे खत्म हो इस पर भी कुटनीतिक प्रयास करने चाहिए.

लोगों को बांटने के लिए बिल ला रही है सरकार : सचिन पायलट ने डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर कहा कि सरकार केवल सुर्खियां बटोरने और समाज में विभाजन करने के लिए लाई है. इसके जरिए सरकार प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति करना चाहती है. मैं इस तरह के बिलों को गलत मानता हूं, क्योंकि इससे लोगों में दूरियां बढ़ेंगी. ऐसे बिलों की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने दो बच्चों के कानून वाले बिलों में संशोधन को लेकर कहा कि सरकार किस दिशा में जा रही है, कुछ नहीं पता है. मंत्री कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ और काम करते हैं और घोषणा कुछ और होती है. उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में सरकार को हार साफ दिख रही है, इसीलिए सरकार चुनाव नहीं करा रही है. पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है. इस तरह के कानून में संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक लाभ लिया जा सके.

खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों पर संकट : खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि खाड़ी देशों में युद्ध से पेट्रोल-डीजल की समस्याएं खड़ी हो गई हैं. वहां रह रहे हमारे लोगों पर भी संकट पैदा हो गया है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया है. शादियों का सीजन चल रहा है और लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है. दुर्भाग्य से देश में ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं, जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है. लोकसभा चल रही है, लोगों फिर भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. बड़े-बड़े होटलों में भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. वहां देसी-विदेशी मेहमान ठहरे हुए हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, वो क्या संदेश लेकर जाएंगे कि भारत में उन्हें खाना तक नहीं मिल रहा है. मोदी सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है.