चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं, दबाव में कर रहा काम- सचिन पायलट

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने SIR को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट
पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 1:28 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 1:35 PM IST

जयपुर : राजस्थान में चल रहे मतदाता के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी SIR को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोला है. पायलट ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

सचिन पायलट ने शनिवार को जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SIR देश में पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन कभी कोई चर्चा नहीं होती थी. लोगों के मन में कोई आशंका नहीं रहती थी. पहली बार चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है, जिसे लेकर लोगों के मन में चिंता हो रही है. जिस तरह से बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं. राजस्थान में भी SIR चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय लोगों को दिया गया है. कई राज्यों में लोग तनाव में हैं. कोई आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव है. इससे साबित होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है.

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. SIR पर रार तेज: बैरवा बोले-बाहरी लोग वोट दें, यह गलत... जूली ने पूछा-बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े

चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए : पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करने का काम चुनाव आयोग का है. किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है, जो गरीब है, दलित आदिवासी है, बुजुर्ग है, कहीं वे शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में किसी की मंशा उसके नाम काटने की है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे. इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अभियान चला रही है. चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए. चुनाव आयोग विचारधारा, सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम करेगा तो जनता और कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी.

Last Updated : November 29, 2025 at 1:35 PM IST

