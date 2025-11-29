ETV Bharat / state

चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं, दबाव में कर रहा काम- सचिन पायलट

जयपुर : राजस्थान में चल रहे मतदाता के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी SIR को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमला बोला है. पायलट ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रहा है. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

सचिन पायलट ने शनिवार को जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SIR देश में पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन कभी कोई चर्चा नहीं होती थी. लोगों के मन में कोई आशंका नहीं रहती थी. पहली बार चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है, जिसे लेकर लोगों के मन में चिंता हो रही है. जिस तरह से बिहार में 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं. राजस्थान में भी SIR चल रहा है, लेकिन बहुत ही कम समय लोगों को दिया गया है. कई राज्यों में लोग तनाव में हैं. कोई आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव है. इससे साबित होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है.