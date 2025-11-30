ETV Bharat / state

SIR पर पायलट बोले- जहां चुनाव नहीं, वहां इसकी जरूरत क्या थी? मदनी के बयान पर दिया ये जवाब

टोंक : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने दो दिवसीय दौरे पर टोंक सर्किट हाउस में रविवार की सुबह जनसुनवाई की. इस दौरान पायलट ने मीडिया से बात करते हुए SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है. जहां चुनाव नहीं होने हैं, वहां निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने की जरूरत क्या थी? पायलट ने कहा कि SIR में कई जगह बीएलओ गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं. एसआईआर में कई मतदाताओं के नाम अज्ञानता के चलते कट सकते हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में ध्यान दें.

पायलट ने राजस्थान में खाद की किल्लत और पुलिस पहरे में खाद वितरण पर कहा कि किसानों की सुनने और बोलने वाला प्रदेश सरकार में कोई नजर नहीं आता. डबल इंजन की सरकार दोनों जगह फेल है. अन्नदाता को खाद तक नहीं मिल पा रहा है. न ब्यूरोक्रेसी का पता है न ही मंत्रियों की कार्यशैली का. यहां तक कि प्रदेश में सरकार में किसानो की आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आता है. इस दौरान मौलाना मदनी की ओर से न्याय पालिका पर दिए गए बयान पर पायलट ने केवल इतना कहा कि 'मैं उन्हें नहीं जानता हूं.'