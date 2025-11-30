SIR पर पायलट बोले- जहां चुनाव नहीं, वहां इसकी जरूरत क्या थी? मदनी के बयान पर दिया ये जवाब
टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने SIR को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
Published : November 30, 2025 at 1:40 PM IST
टोंक : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने दो दिवसीय दौरे पर टोंक सर्किट हाउस में रविवार की सुबह जनसुनवाई की. इस दौरान पायलट ने मीडिया से बात करते हुए SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है. जहां चुनाव नहीं होने हैं, वहां निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने की जरूरत क्या थी? पायलट ने कहा कि SIR में कई जगह बीएलओ गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं. एसआईआर में कई मतदाताओं के नाम अज्ञानता के चलते कट सकते हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में ध्यान दें.
पायलट ने राजस्थान में खाद की किल्लत और पुलिस पहरे में खाद वितरण पर कहा कि किसानों की सुनने और बोलने वाला प्रदेश सरकार में कोई नजर नहीं आता. डबल इंजन की सरकार दोनों जगह फेल है. अन्नदाता को खाद तक नहीं मिल पा रहा है. न ब्यूरोक्रेसी का पता है न ही मंत्रियों की कार्यशैली का. यहां तक कि प्रदेश में सरकार में किसानो की आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आता है. इस दौरान मौलाना मदनी की ओर से न्याय पालिका पर दिए गए बयान पर पायलट ने केवल इतना कहा कि 'मैं उन्हें नहीं जानता हूं.'
पढ़ें. चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं, दबाव में कर रहा काम- सचिन पायलट
प्रदेश में यूरिया वितरण पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से समय रहते प्रबंध नहीं किए जाने से समस्या हो रही है. सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा. दो वर्ष में ही सरकार का इकबाल खत्म हो गया. सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. बता दें कि टोंक में अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट ने अलियारी, क्यारियां, अमिनपुरा भरनी सहित कई गांवों का दौरा किया. इससे पहले सर्किट हाउस में पायलट ने टोंक के लोगों के साथ जनसुनवाई की. इस दौरान कोंग्रेस के नए जिलाध्यक्ष सऊद सईदी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.