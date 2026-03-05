अमेरिकी हमले पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल, पूछा - हमारे क्षेत्र में जहाज पर हमला कैसे हुआ?
सचिन पायलट ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर भी चिंता जताई.
Published : March 5, 2026 at 4:58 PM IST
जयपुर : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को दिल्ली से जयपुर लौटे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र के पास एक समुद्री जहाज पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे युद्धों के कारण लगातार हिंसा बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर विराम लगेगा. भारत की पहचान हमेशा से विश्व स्तर पर एक संतुलित और समझदार राष्ट्र की रही है. भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में निष्पक्षता की नीति अपनाई है और किसी एक पक्ष का समर्थन करना देश की परंपरा नहीं रही है.
उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से भारत के तटीय क्षेत्र में आए एक समुद्री जहाज पर हमला किया गया, लेकिन इस मामले में भारत सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अगर एकतरफा कार्रवाई पर भी भारत चुप रहता है तो इसे देश के हित में सही नहीं माना जाएगा. भारत के कई देशों के साथ लंबे समय से संतुलित और द्विपक्षीय संबंध रहे हैं और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी होता रहा है.
अमेरिका की शर्तों का असर : पायलट ने आरोप लगाया कि पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या गैर-कांग्रेसी सरकार, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली, जब भारत किसी बाहरी दबाव में काम करता हुआ दिखाई दे. अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की शर्तों का असर भारत की नीतियों पर दिखाई दे रहा है. यूरोप के कई छोटे देश भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भारत के सैन्य अभ्यास में शामिल होने आए जहाज पर हमला होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है.
सुरक्षित देश वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी : इसके अलावा उन्होंने खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर एक भी भारतीय नागरिक विदेश में संकट में फंसा है तो उसे सुरक्षित देश वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है. अन्य देश अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहे हैं, ऐसे में भारत को भी अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.