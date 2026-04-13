कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? : सचिन पायलट
टोंक में सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : April 13, 2026 at 2:06 PM IST
टोंक : एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट टोंक के दो दिवसीय दौरे पर हैं. सोमवार को दूसरे दिन टोंक सर्किट हाउस में पायलट ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना. मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान सब लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द राजस्थान में नगर परिषद और पंचायत चुनाव करवाए जाएं. लोगों का आरोप है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासक लगे हुए हैं, वो अधिकारी जनता का काम नहीं कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से न तो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, न ही नगर परिषद के और न ही पंचायत के. न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव नहीं हो रहे हैं. जल्द से जल्द राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत राज चुनाव हों, जिससे कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर जाए, वह जनता का काम कर सके. भाजपा की सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती. भाजपा सरकार जानती है कि उनके जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर नहीं जा सकते, इसीलिए सरकार बार-बार चुनाव टाल रही है. हम कोर्ट-कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे, ताकि चुनाव हों. बाकी यहां जो आम जनसमस्या रहती है, उसका निराकरण करने के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में हम रहते हैं.
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योदना बंद करना उद्देश्य था : उन्होंने कहा कि रविवार को जिन गांवों का दौरा किया था, वहां अब तक भी नरेगा का काम नहीं हुआ है. केंद्र सरकार ने जो नरेगा का नाम बदलकर पाखंड रचा था, वो अब सामने आ गया. नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है. आज इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे. आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद हो गया. अब पूरे देश में ये हालात हो गए हैं. विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है.
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उन्होंने कहा कि इतनी घोषणाएं हो गईं. अब जो बजट घोषणा हो रही है, कितनी कारगर हो रही है? 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी. अब ढाई साल पूरे हो गए हैं. कितने लोगों को नौकरी मिली है? सरकार के काम करने का जो तरीका है, वो जनता के हित में नहीं है. सब देख चुके हैं, लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे. गर्मी में पेयजल की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अभी अगले दो-चार हफ्तों के अंदर भारी किल्लत होने वाली है. सरकार को एहतियात बरतकर पहले से ही वाटर सप्लाई, टैंक, वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपों की मरम्मत और अधिकारियों को पहले सचेत करना पड़ेगा.