बजट बताता है कि सरकार किन वर्गों को प्राथमिकता दे रही है : सचिन पायलट

उदयपुर : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट रविवार को मेवाड़ के दौरे पर हैं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार के बजट को पायलट ने सरकार की नीयत का आईना बताया. उनका कहना था कि बजट सिर्फ आंकड़ों का जोड़-घटाव नहीं, बल्कि यह तय करता है कि सरकार किन वर्गों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार की नीतियों का असर गांव और आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है. निर्णयों का केंद्रीकरण बढ़ रहा है और राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो रही है, जिससे संघीय ढांचे पर बोझ पड़ रहा है.

पायलट ने युवाओं की बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि सरकार को रोजगार सृजन के ठोस कदम उठाने चाहिए. साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत देने वाले उपायों की जरूरत पर जोर दिया. नरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने जैसे फैसलों को उन्होंने प्रतीकात्मक राजनीति करार देते हुए कहा कि योजनाओं की आत्मा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.