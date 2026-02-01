ETV Bharat / state

बजट बताता है कि सरकार किन वर्गों को प्राथमिकता दे रही है : सचिन पायलट

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले को गंभीर बताते हुए सचिन पायलट ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट
कांग्रेस नेता सचिन पायलट (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 12:14 PM IST

उदयपुर : राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट रविवार को मेवाड़ के दौरे पर हैं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार के बजट को पायलट ने सरकार की नीयत का आईना बताया. उनका कहना था कि बजट सिर्फ आंकड़ों का जोड़-घटाव नहीं, बल्कि यह तय करता है कि सरकार किन वर्गों को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार की नीतियों का असर गांव और आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है. निर्णयों का केंद्रीकरण बढ़ रहा है और राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो रही है, जिससे संघीय ढांचे पर बोझ पड़ रहा है.

पायलट ने युवाओं की बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि सरकार को रोजगार सृजन के ठोस कदम उठाने चाहिए. साथ ही उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत देने वाले उपायों की जरूरत पर जोर दिया. नरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने जैसे फैसलों को उन्होंने प्रतीकात्मक राजनीति करार देते हुए कहा कि योजनाओं की आत्मा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि किसी भी संवेदनशील प्रकरण में सरकार का काम सच सामने लाना होता है, न कि उसे दबाने की कोशिश करना. दोषियों के खिलाफ सबूत मिलते ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जनता का भरोसा कायम रह सकता है. रविवार सुबह डबोक एयरपोर्ट पहुंचते ही पायलट सीधे भुवाणा क्षेत्र पहुंचे, जहां पीसीसी सदस्य दुर्गासिंह राठौड़ के पिता के निधन पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. इसके बाद वे राजसमंद जिले के नाथद्वारा के लिए रवाना हुए.

