ETV Bharat / state

सचिन पायलट बोले- एसआईआर के नाम पर नहीं हो मतदाता सूचियों से छेड़छाड़

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को एसआईआर और राजस्थान में भाजपा सरकार के कामकाज सहित कई मुद्दों पर टिप्पणी की. उन्होंने चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) प्रक्रिया पर कहा कि यह पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. पायलट ने चेतावनी दी कि अगर एक भी वोटर का नाम गलत तरीके से सूची से हटाया गया तो ये लोकतंत्र पर आक्रमण होगा. पायलट ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने भजनलाल सरकार को 'भाषण, भ्रम और विज्ञापन देने' वाली बताया और कहा कि इस सरकार ने दो साल में ही जनता का विश्वास खो दिया है. पायलट मंगलवार को अजमेर में थे. वे यहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे. इससे पहले, उन्होंने अशोक उद्यान के सामने हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि एसआईआर में यह विशेष ध्यान रखा जाए कि जो नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है, उसका नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि निर्वाचन विभाग को मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ भी साझा करनी चाहिए. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट (ETV Bharat Ajmer) पढ़ें: सचिन पायलट बोले- सोशल मीडिया पर ही सब अच्छा-अच्छा, देश की हालत इसके उलट उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. जिंदा लोगों को मृत बताया गया, वहीं मरे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए. ऐसी बातें इंगित करती हैं कि निर्वाचन विभाग कोई राजनीतिक एजेंडा न साधे. उन्होंने चिंता जताई कि यदि मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी और पोलिंग की सीसीटीवी फुटेज बिना किसी कारण के 45 दिन में खत्म की जाएगी, तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-ढाणी और शहर में मुस्तैदी के साथ मतदाता सूची की अच्छे से जांच करेगा.