सचिन पायलट बोले- एसआईआर के नाम पर नहीं हो मतदाता सूचियों से छेड़छाड़

सचिन पायलट ने एसआईआर को पारदर्शी करने की मांग की. उन्होंने भजनलाल सरकार को 'भाषण, भ्रम और विज्ञापन देने' वाली बताया.

SIR in Rajasthan
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 7:38 PM IST

अजमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को एसआईआर और राजस्थान में भाजपा सरकार के कामकाज सहित कई मुद्दों पर टिप्पणी की. उन्होंने चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) प्रक्रिया पर कहा कि यह पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. पायलट ने चेतावनी दी कि अगर एक भी वोटर का नाम गलत तरीके से सूची से हटाया गया तो ये लोकतंत्र पर आक्रमण होगा. पायलट ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने भजनलाल सरकार को 'भाषण, भ्रम और विज्ञापन देने' वाली बताया और कहा कि इस सरकार ने दो साल में ही जनता का विश्वास खो दिया है.

पायलट मंगलवार को अजमेर में थे. वे यहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे. इससे पहले, उन्होंने अशोक उद्यान के सामने हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि एसआईआर में यह विशेष ध्यान रखा जाए कि जो नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है, उसका नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि निर्वाचन विभाग को मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ भी साझा करनी चाहिए.

पढ़ें: सचिन पायलट बोले- सोशल मीडिया पर ही सब अच्छा-अच्छा, देश की हालत इसके उलट

उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. जिंदा लोगों को मृत बताया गया, वहीं मरे हुए लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए. ऐसी बातें इंगित करती हैं कि निर्वाचन विभाग कोई राजनीतिक एजेंडा न साधे. उन्होंने चिंता जताई कि यदि मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी और पोलिंग की सीसीटीवी फुटेज बिना किसी कारण के 45 दिन में खत्म की जाएगी, तो यह चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव-ढाणी और शहर में मुस्तैदी के साथ मतदाता सूची की अच्छे से जांच करेगा.

निष्पक्ष नहीं है एसआईआर की कार्रवाई: पायलट ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई न तो निष्पक्ष है और न ही पारदर्शी रही है. पायलट ने दावा किया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमाण के साथ बताया था कि किस तरह से वोटों की चोरी की गई है, लेकिन दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.

यह भी पढ़ें:अंता उपचुनाव: सचिन पायलट ने प्रमोद जैन भाया के समर्थन में निकाला रोड शो, कहा-भाजपा में अंतर्कलह

देश की राजधानी में बम ब्लास्ट चिंतनीय: दिल्ली में लाल किले के समीप कार में बम ब्लास्ट की घटना को सचिन पायलट ने 'निंदनीय' बताया. यह ब्लास्ट एक संवेदनशील इलाके में हुआ है. पायलट ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से तफ्तीश होनी चाहिए और इस घटना के पीछे जो भी संगठन और व्यक्ति है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

अंता में होगी कांग्रेस की जीत: उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार काफी बेहतर रहा है और सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस अंता में उपचुनाव जीतेगी. उन्होंने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मामले में सरकार को जनता और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए. उन्होंने बिहार में भी महागठबंधन की जीत का दावा किया.

सरकार आखिर चला कौन रहा है?: सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दो वर्ष के शासन में सरकार ने कुछ नहीं किया. यह तक नहीं पता चल पा रहा है कि सरकार आखिर चला कौन रहा है. चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं. सरकार में अफसरशाही और पार्टी के लोगों के बीच खिंचाव और अंतर्द्वंद्व है. पायलट ने कहा कि दो साल में सरकार ने जनता को निराश किया है. सारे निर्माण और विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार केवल 'भाषण, भ्रम और विज्ञापन देने' में ही लगी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने दो साल में ही अपना विश्वास खो दिया है.

