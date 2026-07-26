सचिन पायलट की आंदोलनों से दूरी कांग्रेस में बनी चर्चा का विषय, क्या गुटबाजी अभी भी हावी ?
अशोक गहलोत तबीयत नासाज होने के बावजूद न केवल इन आंदोलनों में शामिल हुए, बल्कि गिरफ्तारी भी दी. प्रदेश महासचिव का गुटबाजी से इनकार...
Published : July 26, 2026 at 4:58 PM IST
जयपुर: दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शनों से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की दूरी कांग्रेस के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर कांग्रेस हलकों में भी चर्चा इस बात कि है कि आखिर सचिन पायलट विरोध प्रदर्शनों से दूर क्यों रहे? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तबीयत नासाज होने के बावजूद न केवल इन आंदोलनों में शामिल हुए, बल्कि गिरफ्तारी भी दी और इस दौरान थाने में भी बैठे रहे. वहीं, सचिन पायलट के विरोध प्रदर्शनों से दूरी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं. सचिन पायलट के विरोध प्रदर्शन से दूरी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है.
कार्यक्रम में शामिल हुए लेकिन विरोध प्रदर्शन में नहीं : सचिन पायलट 22 जुलाई को राजधानी के झालाना डूंगरी स्थित अंबेडकर भवन में दोपहर 2 बजे आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया, लेकिन शाम 4 बजे प्रदेश कांग्रेस की ओर से भाजपा मुख्यालय का घेराव करने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जबकि वो उस दिन जयपुर में थे. हालांकि, उनके कई समर्थक नेता मनीष यादव, इंद्राज गुर्जर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए भाजपा मुख्यालय की तरफ कूच किया था, लेकिन पुलिस ने शहीद स्मारक पर ही बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई थी.
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वहीं, प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश नेतृत्व की ओर से सचिन पायलट को फोन भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. हालांकि, इस मामले में खुलकर बोलने को कोई तैयार नहीं है. 21 जुलाई को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठी चार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद गिरफ्तारी भी दी थी. वहीं, 25 जुलाई को भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक विजय जुलूस निकाला गया था.
बिना सचिन पायलट सफल हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन : सचिन पायलट के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस में भले ही लाख दावे किए जाते हों कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है. पार्टी में अभी भी गुटबाजी हावी है. सचिन पायलट का कार्यक्रमों से दूरी बनाना इसी और इंगित करता है. इसकी एक वजह यह भी है कि सचिन पायलट खेमे के लोग समझते हैं कि सचिन पायलट के नहीं आने से प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन सफल नहीं होंगे और अगर कार्यक्रम असफल हुए तो इसका सीधा संदेश दिल्ली जाएगा. यही वजह है कि न केवल सचिन पायलट बल्कि उनके समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सचिन पायलट खेमे की रणनीति को पूरी तरह से फेल साबित कर दिया. बिना सचिन पायलट के भी कांग्रेस में भीड़ आ गई.
पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. पार्टी ने जिसको जहां पर जिम्मेदारी दी थी वो वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारी निभा रहे थे. कोई जयपुर में तो कहीं कोई दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे थे. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता की वजह से ही अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा है और युवाओं की जीत हुई है. इस जीत में सभी नेताओं की भागीदारी है. : आरसी चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता