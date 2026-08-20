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पायलट बोले- स्कूलों की बदहाली छुपाने के लिए दरवाजे बंद कर रही है सरकार, शिक्षा मंत्री पद पर रहने लायक नहीं

शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं : पायलट ने कहा कि स्कूलों की हालत सुधारने के लिए हाईकोर्ट भी कई बार सरकार को फटकार लगा चुका है. जनता भी लगातार मांग उठा रही है, लेकिन सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही है. सचिन पायलट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने की है. स्कूलों की हालत जर्जर है तो बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही होनी चाहिए. शिक्षा मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है.

छत गिरने से कई बच्चों की मौत : पायलट ने कहा कि मानसून का दौर चल रहा है. स्कूलों की हालत जर्जर है, जो चिंता का कारण बनी हुई है. कहीं छत गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं तो पिछले साल कई बच्चों की मौत भी हो गई थी. ऐसी हालत में सरकार को तत्काल मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके उलट स्कूल परिसर में मीडिया और आम जनता के प्रवेश को लेकर पाबंदियां लग रही है. सरकार की पहली प्राथमिकता स्कूल कक्षा, भवन, परिसर और बच्चों की सुरक्षा और उनके खाने-पीने को लेकर होनी चाहिए.

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. स्कूलों की बदहाली को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मार्च निकाला और विधानसभा के बाहर धरना दिया. धरने में बैठे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी स्कूलों की बदहाली को लेकर सरकार पर हमला बोला. पायलट ने कहा कि स्कूलों की बदहाली सुधारने की बजाय सरकार सच्चाई को छुपाने के लिए प्रतिबंधों का सहारा ले रही है. पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान व्यवस्था सुधारने की बजाय इस बात पर है कि स्कूल परिसर की फोटो और वीडियो बाहर नहीं जाए.

पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाना चाहिए. सरकार के पास दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए हजार करोड़ रुपए हैं, लेकिन स्कूलों की मूलभूत व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार गंभीर नजर नहीं आती है. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार ने स्कूल खोले थे, लेकिन यह सरकार स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है. कई जगह बच्चे खुद धरने पर बैठे हैं. कहीं स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं. कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.

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ध्यान भटकाने के लिए नेहरू-इंदिरा का नाम : सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेती है, लेकिन यह नहीं बताती कि पिछले 12 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया है?. पायलट ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ. उन्होंने दावा किया कि इससे एक छात्र की आंख चली गई. बिहार में एक-47 से फायरिंग हुई. पिछले 20 दिन से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार सदन में सवाल पूछ रहे थे. सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री गृहमंत्री ने एक दिन भी सदन में आकर इस पर जवाब नहीं दिया. अब यही स्थिति राजस्थान में भी हो रही है. यहां पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है.

ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुसलमान का मुद्दा : सचिन पायलट ने मौजूदा सत्र में कॉमन सिविल कोड बिल लाने को लेकर कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है. अलग-अलग राज्यों, क्षेत्र और समुदायों की अपनी परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं. उन्होंने सरकार की नियत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर सरकार को कॉमन सिविल कोड बिल लेकर आना है तो पूरे देश में एक साथ लेकर क्यों नहीं आते हैं? राजस्थान में ही अलग-अलग जातियों और धर्म के लोग रहते हैं. आदिवासी अंचल के लोगों की अपनी परंपराएं हैं. पायलट ने आरोप लगाया कि शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा देती है.

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निकाय और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार : सचिन पायलट ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव में जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी कर रही है, इसीलिए आरक्षण लॉटरी को टाल दिया गया है. दावा किया कि निकाय चुनाव भी इस बार कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता भाजपा के शासन से त्रस्त है.