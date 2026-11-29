सेना की वर्दी में नजर आए सचिन पायलट, ड्रिल और अभ्यास का वीडियो हुआ वायर, फिटनेस के मुरीद हुए लोग
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का सेना की वर्दी में ड्रिल और शारीरिक अभ्यास करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.
Published : November 29, 2026 at 4:03 PM IST
जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का सेना की वर्दी में ड्रिल और शारीरिक अभ्यास करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में पायलट ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास करते नजर आ रहे हैं. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. लोग जमकर उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं. सचिन पायलट ने शनिवार देर रात 28 नवंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो साझा किया था. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "अपनी यूनिट में कुछ समय ड्रिल और ट्रेनिंग करते हुए बिताया." पायलट ने कहा कि सशस्त्र बलों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और सहनशक्ति हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है.
वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना: वीडियो में सचिन पायलट ड्रिल और शारीरिक अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने संदेश के जरिए सशस्त्र बलों में फिटनेस, अनुशासन और सहनशक्ति के महत्व को रेखांकित किया है. राजनीतिक गतिविधियों के बीच सचिन पायलट का वर्दी में यह अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम होने के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और वर्तमान में पंजाब राज्य के प्रभारी भी हैं, जहां अगले साल मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं.
Spent some time at my unit doing drills and training. Physical fitness, discipline and endurance are always top priority in the armed forces 🇮🇳! https://t.co/10wDKEYBtN— Sachin Pilot (@SachinPilot) November 28, 2026
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प्रादेशिक सेना में मेजर हैं सचिन पायलट: कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट राजनीति के साथ सैन्य सेवा से भी जुड़े हुए हैं. वे भारतीय सेना की प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में मेजर के पद पर हैं और 124 सिख बटालियन से जुड़े हैं. पायलट को सितंबर 2012 में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला था. इसके बाद उन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नति मिली. अक्टूबर 2023 में उन्होंने मेजर पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की. वर्तमान में वे प्रादेशिक सेना में मेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.