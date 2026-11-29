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सेना की वर्दी में नजर आए सचिन पायलट, ड्रिल और अभ्यास का वीडियो हुआ वायर, फिटनेस के मुरीद हुए लोग

सेना की वर्दी में नजर आए सचिन पायलट ( Photo Source- @SachinPilot )

जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का सेना की वर्दी में ड्रिल और शारीरिक अभ्यास करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में पायलट ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास करते नजर आ रहे हैं. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. लोग जमकर उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं. सचिन पायलट ने शनिवार देर रात 28 नवंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो साझा किया था. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "अपनी यूनिट में कुछ समय ड्रिल और ट्रेनिंग करते हुए बिताया." पायलट ने कहा कि सशस्त्र बलों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और सहनशक्ति हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है.