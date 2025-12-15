ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, कहा- 'सिन्हा, मिश्रा, पाण्डेय के विरोध की वजह से महागठबंधन का ये हाल'

कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ( ETV Bharat )

रिपोर्ट- बृजम पांडेय पटना : जैसे-जैसे बिहार में एनडीए अपने रंग में आ रहा है, वैसे-वैसे महागठबंधन में विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं. पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने राजद के नेताओं को आइना दिखा दिया है. हालांकि ऋषि मिश्रा ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन, सधे स्वरों में यह बता दिया कि ए टू जेड का नारा देकर भी राजद के नेता यह भूल गए कि ए टू जेड में सिंह, मिश्रा, पांडे, सिन्हा सभी जाति के लोग आते हैं. ऐसे में ये बयान देने वाले नेता ही महागठबंधन के इस बड़ी हार के कारण है. 'खास वर्ग को छोड़ना गलत' : ईटीवी भारत से बात करते हुए ऋषि मिश्रा ने कहा कि जब से चुनाव हुआ है तब से कुछ लोग सिन्हा, मिश्रा, पांडे बोल-बोल के एक विशेष वर्ग को हम लोगों से अलग कर दिया है. हम लोग मानकर चलते हैं कि यह लोग हम लोगों को वोट नहीं करते हैं, लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे राजनीति नहीं होती है. अर्थमैटिक राजनीति नहीं होती है. केमिस्ट्री होनी चाहिए. वोटर के बीच में केमिस्ट्री होनी चाहिए. ''किसी भी वर्ग का युवा हो, गांव में जाता है तो वह हर वर्ग के साथ बैठता है, खेलता -कूदता है मिलकर रहता है. उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको क्षेत्र का विकास चाहिए. हमारे नेता राहुल गांधी इसी की बात करते हैं. अंबेडकर की शादी एक ब्राह्मण महिला से हुई थी, उनके शिक्षक एक ब्राह्मण थे. अंबेडकर ब्राह्मणों को गाली नहीं देते थे. वंचित समाज के अधिकार की बात करते थे. इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए.''- ऋषि मिश्रा, कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा से खास बातचीत (ETV Bharat) 'राजनीति में किसी वर्ग को नहीं छोड़ा जा सकता है' : जब ऋषि मिश्रा से यह पूछा गया कि आप आरजेडी में थे तो क्या तेजस्वी यादव को इन बातों से अवगत नहीं कराया? इसपर ऋषि मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव जानते हैं लेकिन कुछ लोग हैं उसको मानते नहीं है. कई बार हमने भी देखा है, चैनल पर किसी एक वर्ग को अलग करके कहते हैं कि यह हमको वोट नहीं देता है, उसको क्यों पूछेंगे? ऐसे राजनीतिक नहीं होती. राजनीति में सबको मिलकर चलना चाहिए. जब आप उम्मीद करते हैं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, शासन करेंगे, पार्टी सत्ता में आएगी तो आप किसी वर्ग को अलग नहीं कर सकते हैं.