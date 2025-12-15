ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, कहा- 'सिन्हा, मिश्रा, पाण्डेय के विरोध की वजह से महागठबंधन का ये हाल'

बिहार में जाति की राजनीति होती रही है. इसी बीच कांग्रेस नेता ने आरजेडी को आइना दिखाया. पढ़ें खबर

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 15, 2025 at 9:09 PM IST

रिपोर्ट- बृजम पांडेय

पटना : जैसे-जैसे बिहार में एनडीए अपने रंग में आ रहा है, वैसे-वैसे महागठबंधन में विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं. पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने राजद के नेताओं को आइना दिखा दिया है. हालांकि ऋषि मिश्रा ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन, सधे स्वरों में यह बता दिया कि ए टू जेड का नारा देकर भी राजद के नेता यह भूल गए कि ए टू जेड में सिंह, मिश्रा, पांडे, सिन्हा सभी जाति के लोग आते हैं. ऐसे में ये बयान देने वाले नेता ही महागठबंधन के इस बड़ी हार के कारण है.

'खास वर्ग को छोड़ना गलत' : ईटीवी भारत से बात करते हुए ऋषि मिश्रा ने कहा कि जब से चुनाव हुआ है तब से कुछ लोग सिन्हा, मिश्रा, पांडे बोल-बोल के एक विशेष वर्ग को हम लोगों से अलग कर दिया है. हम लोग मानकर चलते हैं कि यह लोग हम लोगों को वोट नहीं करते हैं, लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. ऐसे राजनीति नहीं होती है. अर्थमैटिक राजनीति नहीं होती है. केमिस्ट्री होनी चाहिए. वोटर के बीच में केमिस्ट्री होनी चाहिए.

''किसी भी वर्ग का युवा हो, गांव में जाता है तो वह हर वर्ग के साथ बैठता है, खेलता -कूदता है मिलकर रहता है. उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको क्षेत्र का विकास चाहिए. हमारे नेता राहुल गांधी इसी की बात करते हैं. अंबेडकर की शादी एक ब्राह्मण महिला से हुई थी, उनके शिक्षक एक ब्राह्मण थे. अंबेडकर ब्राह्मणों को गाली नहीं देते थे. वंचित समाज के अधिकार की बात करते थे. इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए.''- ऋषि मिश्रा, कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा से खास बातचीत (ETV Bharat)

'राजनीति में किसी वर्ग को नहीं छोड़ा जा सकता है' : जब ऋषि मिश्रा से यह पूछा गया कि आप आरजेडी में थे तो क्या तेजस्वी यादव को इन बातों से अवगत नहीं कराया? इसपर ऋषि मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव जानते हैं लेकिन कुछ लोग हैं उसको मानते नहीं है.

कई बार हमने भी देखा है, चैनल पर किसी एक वर्ग को अलग करके कहते हैं कि यह हमको वोट नहीं देता है, उसको क्यों पूछेंगे? ऐसे राजनीतिक नहीं होती. राजनीति में सबको मिलकर चलना चाहिए. जब आप उम्मीद करते हैं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, शासन करेंगे, पार्टी सत्ता में आएगी तो आप किसी वर्ग को अलग नहीं कर सकते हैं.

''हम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वह मानकर चलती है कि एक वर्ग वोट नहीं करेगा, हम नहीं पूछेंगे. हम तो वह हैं नहीं. हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं. हम राहुल गांधी को मानने वाले लोग हैं. हम लोग सबको लेकर चलने वाले लोग हैं.''- ऋषि मिश्रा, कांग्रेस नेता

'तेजस्वी की गलती नहीं है' : जब ऋषि मिश्रा से की पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव से इस विषय पर बात की आपने? कांग्रेस नेता ने कहा कि इस विषय पर चुनाव से एक महीना पहले हमने बात की थी. उनके किसी एक विधायक ने एक वर्ग के बारे में काफी कुछ कहा था तो हम लोगों ने उनको अवगत कराया था. हम लोगों ने कहा था कि इस वजह से नुकसान होगा. उन्होंने इस बात को स्वीकारा था उनकी गलती नहीं है. लेकिन कुछ वर्ग हैं, कुछ मानसिकता से प्रेरित लोग हैं समाज में जो सौहार्द है, प्यार है, वह खत्म करना चाहते हैं.

'हम वंचित समाज की चिंता करने वाले लोग' : ऋषि मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसी बात नहीं करते हैं. राहुल गांधी वंचित समाज की बात करते हैं. सबको लेकर चलने की बात करते हैं. हम लोग तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग, गांधी गरीब की बात करते थे, वंचित समाज की बात करते थे. अंबेडकर वंचित समाज की बात करते थे, राहुल गांधी तो सामान्य वर्ग में उनकी जो गरीब है उसकी बात करते हैं.

''चुनावी जीत अर्थमैटिक पर नहीं होता है. केमिस्ट्री पर होता है और यह अलायंस में भी केमिस्ट्री होनी चाहिए, आपके वोटरों में भी केमिस्ट्री होनी चाहिए. समाज के हर वर्ग को लगना चाहिए. वोट मिलना न मिलना अलग चीज है, बहुत सारे फैक्टर पर चुनाव होता है.''- ऋषि मिश्रा, कांग्रेस नेता

'एक बिहारी कहीं भी रहे अच्छा करेगा' : ऋषि मिश्रा से जो पूछा गया कि नितिन नबीन जो युवा चेहरा हैं, बिहार से उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा का बनाया गया है तो उन्होंने कहा कि उनको बहुत-बहुत बधाई हो. मैं उनके साथ एमएलए भी था. हम लोग दोनों अलग-अलग थे, उनको बहुत-बहुत बधाई, एक बिहारी कहीं भी रहे अच्छा करेगा.

कौन हैं ऋषि मिश्रा? : ऋषि मिश्रा ललित नारायण मिश्रा के पौत्र है. ललित नारायण मिश्रा कांग्रेस के काद्दावर नेता थे. देश के रेल मंत्री भी रह चुके थे. एक समय ललित नारायण मिश्रा कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद नंबर दो के नेता हुआ करते थे. उनकी हत्या समस्तीपुर में हो गई थी. उनके भाई जगन्नाथ मिश्र को बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था. जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा बीजेपी से विधायक हैं.

