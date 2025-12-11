"विपक्ष को कमजोर करने के लिए ED, CBI का दुरुपयोग करती है बीजेपी", राव दान सिंह का सरकार पर आरोप
चरखी दादरी में कांग्रेस नेता राव दान सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए और पार्टी की हार की टीस भी जुबान पर आ गई.
Published : December 11, 2025 at 4:50 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:08 PM IST
चरखी दादरी: कांग्रेस नेता राव दान सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते कहा कि "BJP सरकार बनाने व विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी, CBI का दुरुपयोग करते ही. जनता जानती है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के हर हथकंडे अपना रही है. अब जनता समझ चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा. ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है".
फिर जुबां पर आई हार की टीस: बता दें कि गुरुवार को राव दान सिंह दादरी में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली में राहुल गांधी की "वोट चोर, गद्दी छोड़" महारैली का निमंत्रण भी दिया. वहीं, राव दान सिंह ने कहा कि "भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा में उनकी जीत हो जाती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती".
"कांग्रेस में नहीं कोई मनभेद": राव दान सिंह ने कहा कि "गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ में कम वोट मिला, लेकिन दादरी व भिवानी जिला ने लाज रखी. अगर भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा की 6 सीटें जीत जाते तो हरियाणा में सरकार बनाते. साथ ही कहा कि राहुल गांधी ही हरियाणा के कांग्रेसियों के नेता हैं". कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि" पार्टी में गुटबाजी नहीं है. पार्टी नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है".
ये भी पढ़ें: 'जेजेपी की नीयत जनता की सेवा नहीं, बल्कि पैसा कमाने की थी', बीरेंद्र सिंह बोले- 'संगठन होता तो कांग्रेस नहीं हारती'
ये भी पढ़ें: दिल्ली में सीएम सैनी ने पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात, विपक्ष पर बोले- 'गलत प्रचार कर देश को करता है गुमराह'