"विपक्ष को कमजोर करने के लिए ED, CBI का दुरुपयोग करती है बीजेपी", राव दान सिंह का सरकार पर आरोप

चरखी दादरी: कांग्रेस नेता राव दान सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते कहा कि "BJP सरकार बनाने व विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी, CBI का दुरुपयोग करते ही. जनता जानती है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने के हर हथकंडे अपना रही है. अब जनता समझ चुकी है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा. ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है".

फिर जुबां पर आई हार की टीस: बता दें कि गुरुवार को राव दान सिंह दादरी में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली में राहुल गांधी की "वोट चोर, गद्दी छोड़" महारैली का निमंत्रण भी दिया. वहीं, राव दान सिंह ने कहा कि "भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा में उनकी जीत हो जाती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती".