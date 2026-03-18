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राम किशन गुर्जर की खरी-खरी, बोले - शैली चौधरी पर आरोप लगाने वाले सबूत दें, कांग्रेस में चल रही अंदरुनी लड़ाई

अंबाला : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विवाद छिड़ा तो कई कांग्रेस विधायकों के नाम कथित तौर पर सामने आए. नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी का नाम इसमें उछाला गया तो उनके पति हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राम किशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

विधायक गीता भुक्कल के बयानों पर दिया जवाब: आज उन्होंने अपनी बात मीडिया में रखी और कहा कि जो लोग शैली चौधरी का नाम क्रॉस वोटिंग में ले रहे हैं, वे इसका सबूत दें. उन्होंने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बयानों पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने मुंह में राम-राम बगल में छुरी की बात कही थी. गुर्जर ने कहा कि "गीता भुक्कल को राम नाम से क्या दिक्कत है. शैली चौधरी के CM के घर जाने की बात भी कही है. वे इसका भी सबूत दें. वे उन्हें कानूनी नोटिस देंगे. राम किशन गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह है. कांग्रेसी ही कांग्रेस में शिकार हो रहा है. वे अपने भविष्य का फैसला अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद लेंगे. वे नारायणगढ़ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे. वहीं शैली चौधरी का क्या फैसला रहेगा, इस पर उन्होंने बात कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दी."