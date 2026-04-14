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गृह मंत्री बम-बारूद की बात कर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को डराने का कर रहे काम: राजेश ठाकुर

झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पाकुड़: झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिया है. पाकुड़ में कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ममता दीदी पहले से डरा रखी हैं और अब देश के गृहमंत्री बम-बारूद की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे.

भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेगी बंगाल की जनता

झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जोड़ी को बंगाल की जनता इस बार तोड़ने जा रही है. कांग्रेस नेता ने कहा कि बंगाल की जनता भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगी और बंगाल में एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर कर आएगी. राजेश ठाकुर ने कहा कि असम में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तरीके से काम किया है और वहां के मुख्यमंत्री की भाषा और बौखलाहट से समझ आ रहा है कि अब वह पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे.

झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री इरफान अंसारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बंगाल में कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बन सकतीः डॉ. इरफान

वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बिना कांग्रेस के बंगाल में सरकार नहीं बन सकती है. इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी डाकबंगला में सभा को संबोधित करने और वहां की जनता से मिलने पहुंच रहे हैं. इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है. मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति लोगों में स्नेह है और वह दिख भी रहा है.