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जो सीटें वो चाहते थे, हमारे प्रत्याशी पहले से वहां तय हैंः राजेश ठाकुर

दुमकाः झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समझौता नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से वरीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वार्तालाप हुई थी पर कई मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई. क्योंकि दोनों पार्टी की अपनी-अपनी राजनीतिक मजबूरियां और जिम्मेदारियां थी.

राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि झामुमो असम में अपना विस्तार करने में लगी है. बातचीत के दौरान सीट शेयरिंग में जेएमएम उन सीटों को चाहती थी, जहां हमने पहले से अपना प्रत्याशी तय कर रखा है. इसी वजह से वहां हमारा चुनावी गठबंधन नहीं हो सका. राजेश ठाकुर को पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुर्शिदाबाद का पर्यवेक्षक बनाया गया है और मुर्शिदाबाद जाने के क्रम में वे सोमवार को दुमका परिसदन में रुके थे. यहां ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कहीं.

'कांग्रेस की सरकार असम में बनी तय'

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने यह दावा किया कि असम में हमारी सरकार बनी तय है क्योंकि हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर वहां की जनता में काफी मर्मरिंग है कि वे सिर्फ अपने को केंद्र में रखकर काम करते हैं. साथ ही भाजपा नेताओं का भी उनके प्रति काफी रोष है. उनके कई नेता अब हमारे पाले में है, जिस तरह हमने झारखंड में हिमंता बिस्वा सरमा को हमने रोका था, अब असम में भी रोकते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा तो ऐसा नहीं है, यह फैसला तो जनता करेगी.

'पश्चिम बंगाल में करेंगे शानदार प्रदर्शन'