जो सीटें वो चाहते थे, हमारे प्रत्याशी पहले से वहां तय हैंः राजेश ठाकुर
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने असम चुनाव में झामुमो से पार्टी का गठबंधन न होने को लेकर प्रतिक्रिया दी.
Published : March 23, 2026 at 1:57 PM IST
दुमकाः झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समझौता नहीं होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से वरीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वार्तालाप हुई थी पर कई मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई. क्योंकि दोनों पार्टी की अपनी-अपनी राजनीतिक मजबूरियां और जिम्मेदारियां थी.
राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि झामुमो असम में अपना विस्तार करने में लगी है. बातचीत के दौरान सीट शेयरिंग में जेएमएम उन सीटों को चाहती थी, जहां हमने पहले से अपना प्रत्याशी तय कर रखा है. इसी वजह से वहां हमारा चुनावी गठबंधन नहीं हो सका. राजेश ठाकुर को पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुर्शिदाबाद का पर्यवेक्षक बनाया गया है और मुर्शिदाबाद जाने के क्रम में वे सोमवार को दुमका परिसदन में रुके थे. यहां ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने ये बातें कहीं.
'कांग्रेस की सरकार असम में बनी तय'
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने यह दावा किया कि असम में हमारी सरकार बनी तय है क्योंकि हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर वहां की जनता में काफी मर्मरिंग है कि वे सिर्फ अपने को केंद्र में रखकर काम करते हैं. साथ ही भाजपा नेताओं का भी उनके प्रति काफी रोष है. उनके कई नेता अब हमारे पाले में है, जिस तरह हमने झारखंड में हिमंता बिस्वा सरमा को हमने रोका था, अब असम में भी रोकते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा तो ऐसा नहीं है, यह फैसला तो जनता करेगी.
'पश्चिम बंगाल में करेंगे शानदार प्रदर्शन'
राजेश ठाकुर को पश्चिम बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. वहां जाने के क्रम में दुमका में उन्होंने यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारा शानदार प्रदर्शन होगा, क्योंकि वहां तृणमूल और भाजपा दोनों से जनता उब चुकी है. हम लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में सरकार चला चुके हैं, हमारे पास वहां का काफी अनुभव है. यहां हम आपको यह बता दें कि वर्तमान में कांग्रेस का एक भी विधायक पश्चिम बंगाल में नहीं है. इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ खाता ही नहीं खुलेगा बल्कि काफी सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे और जिन सीटों में नहीं जीतेंगे, वहां भी आने वाले दिनों में जन मुद्दों पर हम काफी मुखर रहेंगे.
इसे भी पढ़ें- असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-झामुमो के बीच सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा JMM
इसे भी पढ़ें- असम चुनाव में गठबंधन को लेकर अंतिम चरण में झामुमो-कांग्रेस की वार्ता, हेमंत का प्लान बी तैयार!
इसे भी पढ़ें- असम में अपने लिए चुनाव चिह्न "तीर धनुष" रिजर्व कराना चाहता है झामुमो! जानिए, क्या है पूरा मामला