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पुलिस ऐसा काम करे कि हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े: राजेश ठाकुर

बोकारो: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी ही सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है. उन्होंने पुष्पा हत्याकांड में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का उदाहरण दिया.

कांग्रेस नेता ने कहा कि पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए, ताकि कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े, लेकिन यहां तो जब तक कोर्ट का निर्देश नहीं आता है, तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. उन्होंने कहा कि बोकारो में सिर्फ पुष्पा हत्याकांड का ही मामला नहीं, बल्कि कई ऐसे मामले हैं जिसका उद्भेदन अब तक नहीं हो पाया है.

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुष्पा हत्याकांड में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बोकारो पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और उसके बाद पुलिसकर्मियों के निलंबन को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बोकारो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पुष्पा हत्याकांड में अगर हाईकोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, तो यह कहीं न कहीं पुलिस-प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है. उन्होंने कहा कि कई बच्चे लापता हैं. हेल्थ विभाग के लापता कर्मी संतोष कुमार का आज तक कोई पता नहीं चल सका है.