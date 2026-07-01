"केवल चंदा, विधायक, सांसद नहीं... पूरी पार्टी चुराते हैं भाजपाई", आगरा पहुंचे राजेंद्र पाल गौतम ने कहा - बदलाव चाहती है जनता
कानपुर देहात में राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत कार्यक्रम बना 'अखाड़ा', कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात-घूंसे!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST
आगरा : प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आगरा में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यूपी में कुशासन है. सीएम योगी ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है. देशभर में यूपी में सबसे अधिक दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं. यहां की जनता बदलाव चाहती है. ये कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है. उन्होंने राम मंदिर से चंदा चोरी पर भी सरकार को घेरा.
दरअसल, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाया है. राजेंद्र पाल गौतम बुधवार को दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे. इसी दौरान आगरा में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. ऐसे ही उनका स्वागत आगे इटावा, कानपुर समेत अन्य शहरों में भी किया गया. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की.
वहीं, आगरा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि यूपी बदलाव चाहता है, क्योंकि यूपी में कुशासन है. सीएम योगी ने पुलिस को यूपी में हत्यारा बना दिया है. देशभर की बात करें तो यूपी में सबसे अधिक अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं. महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याएं भी यूपी में सबसे अधिक होती हैं.
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बना. राम मंदिर बनाने वाले, उसका संचालन करने और उसके ट्रस्टी ने लोगों की आस्था से चोरी की है. लोगों के चढ़ाए गए चंदे की चोरी की है. ये धोखा धर्म के साथ है, ये धोखा समाज के साथ है. सबसे पहले यह जांच हो कि ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई किसने थी? ये ट्रस्ट बनाया किसने था? चंदा जमा होकर किसके पास जाता था?
उन्होंने कहा कि ये जो 400 लोगों का ये प्राइवेट डिफेंस सिस्टम बनाया था, जिसमें 12 करोड़ रुपये सालाना खर्च होता था, जो चंपत राय के लिए खर्च होता था, ये क्या है? क्या इन्हें सेना और पुलिस पर भरोसा नहीं है? इसका मतलब यह है कि सरकारी सुरक्षा की निगरानी में यह रहता तो ये चोरी नहीं होती. चोरी की बात किसी को पता न चले इसलिए प्राइवेट सुरक्षा रखी गई. इससे साफ है कि राम मंदिर में चंदा चोरी भाजपा की नियत जनता को दिखाई है. जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अब तक विधायक, सांसद और वोट चोरी करने वाली पार्टी भगवान के चंदे की भी चोरी कर रही है. चोरी के केंद्र में चंपत राय ही हैं.
कानपुर देहात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई मारपीट
कानपुर देहात में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम रखा था. इसके बाद सिकंदरा स्थित एक होटल में बैठक और भोजन का आयोजन किया गया. हालांकि जब नेता अंदर जाने लगे, तो बैठक की व्यवस्था को लेकर सुरक्षाकर्मियों ने कुछ नेताओं को अंदर जाने से रोक दिया.
इसी बीच कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश कटियार और वर्तमान जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह गौर के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई. धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में मारपीट शुरू हो गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना के दौरान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोरमा शंखवार हाथ में जूता लेकर मारपीट करती हुई दिखाई दीं. मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया.
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