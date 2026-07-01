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"केवल चंदा, विधायक, सांसद नहीं... पूरी पार्टी चुराते हैं भाजपाई", आगरा पहुंचे राजेंद्र पाल गौतम ने कहा - बदलाव चाहती है जनता

आगरा पहुंचे राजेंद्र पाल गौतम ने कहा - बदलाव चाहती है जनता ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आगरा में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यूपी में कुशासन है. सीएम योगी ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है. देशभर में यूपी में सबसे अधिक ​दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं. यहां की जनता बदलाव चाहती है. ये कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है. उन्होंने राम मंदिर से चंदा चोरी पर भी सरकार को घेरा. आगरा पहुंचे राजेंद्र पाल गौतम ने कहा - बदलाव चाहती है जनता (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाया है. राजेंद्र पाल गौतम बुधवार को दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे. इसी दौरान आगरा में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. ऐसे ही उनका स्वागत आगे इटावा, कानपुर समेत अन्य शहरों में भी किया गया. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की. वहीं, आगरा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि यूपी बदलाव चाहता है, क्योंकि यूपी में कुशासन है. सीएम योगी ने पुलिस को यूपी में हत्यारा बना दिया है. देशभर की बात करें तो यूपी में सबसे अधिक अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं. महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याएं भी यूपी में सबसे अधिक होती हैं. राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि यूपी के अयोध्या में राम मंदिर बना. राम मंदिर बनाने वाले, उसका संचालन करने और उसके ट्रस्टी ने लोगों की आस्था से चोरी की है. लोगों के चढ़ाए गए चंदे की चोरी की है. ये धोखा धर्म के साथ है, ये धोखा समाज के साथ है. सबसे पहले यह जांच हो कि ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई किसने थी? ये ट्रस्ट बनाया किसने था? चंदा जमा होकर किसके पास जाता था?