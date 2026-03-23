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'उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल 'बेमिसाल' नहीं 'बेहाल' रहे', तमाम मुद्दों पर बरसे प्रीतम सिंह

कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के साथ काजी निजामुद्दीन और गरिमा दसौनी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )