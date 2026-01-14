ETV Bharat / state

काशीपुर के किसान की आत्महत्या को प्रीतम सिंह ने बनाया मुद्दा, कहा राज्य में किसी की नहीं हो रही सुनवाई

प्रीतम सिंह आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है

हरिद्वार के बसेड़ी गांव पहुंचे प्रीतम सिंह (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 14, 2026 at 1:54 PM IST

लक्सर: उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लक्सर पहुंचे. प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में आम आदमी की शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई न होने पर काशीपुर के सुखवंत सिंह ने जान दे दी.

बसेड़ी गांव में बीजेपी पर बरसे प्रीतम सिंह: इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता हत्याकांड पर गलत बयानी कर रहे हैं. अंकिता के माता पिता उसकी हत्या के बाद से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. लेकिन सरकार ने तीन साल तक वीआईपी को बचाने के लिए सीबीआई जांच का कदम नहीं उठाया. बसेड़ी गांव में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा राज में जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

प्रीतम सिंह ने सुखवंत सिंह की आत्महत्या का मामला उठाया: उन्होंने ताजा उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान काशीपुर निवासी सुखवंत सिंह नाम के किसान को आत्महत्या करनी पड़ी. भाजपा सरकार में जनता की हालत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने वीआईपी को बचाने के लिए तीन साल तक पूरा जोर लगाया. लेकिन जनता के गुस्से और कांग्रेस के संघर्ष के बाद आखिरकार तीन साल के बाद सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ी.

प्रीतम का आरोप- अमीर ज्यादा अमीर, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा: प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में अमीर और अमीर और गरीब और गरीब हो रहा है. सरकार को जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है. वहीं मनरेगा का नाम बदलने पर भी प्रीतम ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में महात्मा गांधी जी के नाम से एक योजना चलाई थी, जिसमें गरीब आदमी को उसके घर के पास कम मिलता था. 90% का भुगतान केंद्र सरकार करती थी. 10% खर्च राज्य सरकार वहन करती थी. अब 60% केंद्र सरकार भुगतान करती है वहीं राज्य सरकार 40 परसेंट करती है. इस स्थिति के कारण राज्य सरकार वीबी जी राम जी में भुगतान नहीं कर पा रही है.
