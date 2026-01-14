ETV Bharat / state

काशीपुर के किसान की आत्महत्या को प्रीतम सिंह ने बनाया मुद्दा, कहा राज्य में किसी की नहीं हो रही सुनवाई

हरिद्वार के बसेड़ी गांव पहुंचे प्रीतम सिंह ( Photo- ETV Bharat )

लक्सर: उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लक्सर पहुंचे. प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार में आम आदमी की शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई न होने पर काशीपुर के सुखवंत सिंह ने जान दे दी. बसेड़ी गांव में बीजेपी पर बरसे प्रीतम सिंह: इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता हत्याकांड पर गलत बयानी कर रहे हैं. अंकिता के माता पिता उसकी हत्या के बाद से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. लेकिन सरकार ने तीन साल तक वीआईपी को बचाने के लिए सीबीआई जांच का कदम नहीं उठाया. बसेड़ी गांव में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा राज में जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है.