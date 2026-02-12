ETV Bharat / state

प्रीतम सिंह ने धामी सरकार को घेरा, कहा- प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, राजधानी में 14 दिन में 4 हत्याएं

हल्द्वानी: हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है. कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने देहरादून में 14 दिन में चार हत्याओं का जिक्र किया. प्रीतम सिंह ने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बदलाव तय है. वहीं महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने धामी सरकार को जमकर घेरा.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद देर शाम कांग्रेस विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विषयों को उठाकर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात पूरी तरह निराधार थी. उनके अनुसार, कांग्रेस सरकार के समय केवल शैक्षणिक संस्थान के लिए भूमि आवंटन किया गया था, जो सामान्य प्रक्रिया है.