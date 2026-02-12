ETV Bharat / state

प्रीतम सिंह ने धामी सरकार को घेरा, कहा- प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, राजधानी में 14 दिन में 4 हत्याएं

कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा.

हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह
February 12, 2026

हल्द्वानी: हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है. कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने देहरादून में 14 दिन में चार हत्याओं का जिक्र किया. प्रीतम सिंह ने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में बदलाव तय है. वहीं महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने धामी सरकार को जमकर घेरा.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद देर शाम कांग्रेस विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे विषयों को उठाकर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात पूरी तरह निराधार थी. उनके अनुसार, कांग्रेस सरकार के समय केवल शैक्षणिक संस्थान के लिए भूमि आवंटन किया गया था, जो सामान्य प्रक्रिया है.

कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बीजेपी को घेरा (Video-ETV Bharat)

यदि भूमि का दुरुपयोग हो रहा है तो कार्रवाई करना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है. प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि खनन, शराब और भू-माफिया हावी हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और युवा सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार मौन है. उन्होंने बताया कि अस्थायी राजधानी देहरादून में 14 दिन के भीतर चार हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता बदलाव के लिए तैयार है. टिकट वितरण पर उठे सवालों को उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय बताते हुए कहा कि हर पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देती है.

