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अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर महिला आरक्षण का मुद्दा छेड़ा : खाचरियावास

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी और मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और निशाना साधा.

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास
कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 5:34 PM IST

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जयपुर : राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार और भाजपा पर सवाल खड़े किए. खाचरियावास ने कहा कि अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण का मुद्दा छेड़ा है. खाचरियावास ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा पूरे देश में नाटक कर रही है. महंगाई- बेरोजगारी से नौजवान आत्महत्या कर रहा है. मनरेगा में काम बंद हो गए हैं, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है. इन सब असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने महिला आरक्षण का मुद्दा छेड़ा है, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा एक्सपोज हो गई है.

उन्होंने कहा कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया था तो उस लिहाज से लोकसभा की 543 सीटों पर ही आरक्षण दे दो. 100 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, लेकिन भाजपा को इस बिल को लागू नहीं करना है, बल्कि इसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं और देश को बेवकूफ बनाना है. पूर्व मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है, इसीलिए राहुल गांधी का विरोध करने के लिए अपनी तमाम महिला कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया है. जनता भाजपा के साथ नहीं खड़ी है, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रही है. जनता को समझ में आ गया है कि भाजपा के नेता नौटंकी कर रहे हैं.

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)

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भाजपा का यह मुद्दा चलने वाला नहीं : उन्होंने कहा कि देश में 12 साल से भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है. भाजपा को जनगणना करवानी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार अपने हिसाब से काम करना चाहती है. यह देश संविधान से चलेगा. राहुल गांधी ने कह दिया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर 543 सीटों पर आरक्षण दे दो, लेकिन भाजपा सरकार की मंशा आरक्षण देने की नहीं है. प्रताप सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा की पोल खुल गई है और भाजपा का एजेंडा चलने वाला नहीं है. पहले भाजपा ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करके देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया. मंदिर-मस्जिद के मुद्दे पर लोगों के वोट ले लिए, लेकिन अब भाजपा का यह मुद्दा चलने वाला नहीं है. भाजपा को डर है कि आने वाले चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए अब नया मुद्दा छेड़ दिया है.

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अपने फैसले लागू करवाना कोर्ट की जिम्मेदारी : निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर प्रताप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक निकाय-पंचायत चुनाव कराने की डेडलाइन जारी की थी, लेकिन सरकार ने चुनाव की घोषणा नहीं की. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अपने दिए हुए फैसले ही लागू नहीं करवा रहे हैं. कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने फैसले लागू करवाने चाहिए. अगर कोर्ट ही अपने फैसले लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता का भरोसा किस पर होगा? हाईकोर्ट को सरकार के खिलाफ सुनना पड़ेगा, जब कोर्ट ही नहीं सुनेगा तो जनता कहां जाएगी?

प्रताप सिंह ने कहा कि आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां इसीलिए मजबूत हो रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनके खिलाफ सुनना ही बंद कर दिया है. ईडी के खिलाफ कोर्ट सुनना ही नहीं चाहता है. ईडी और सीबीआई ने राहुल गांधी और कई कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की. कांग्रेस पार्टी इन एजेंसियों से लड़ रही है. कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से डरते नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा जो सड़कों पर नाटक कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता इसका सड़कों पर ही माकूल जवाब देगा.

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