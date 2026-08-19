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प्रतापगढ़ में बोले प्रमोद तिवारी- प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का संसद में जवाबदेही से बचना दुर्भाग्यपूर्ण

विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के साथ लालगंज प्रमोद तिवारी पहुंचे.

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व आराधना मिश्रा.
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व आराधना मिश्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 8:41 AM IST

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प्रतापगढ़: राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि संसद सत्र में राष्ट्रगान को छोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ सके. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-75 में मंत्री परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रावधान है.

राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर संसद तक में जिम्मेदारी नहीं निभाई. उन्होंने कहा कि भाजपा वंदेमातरम् को लेकर सोनिया गांधी पर घटिया, स्तरहीन और ओछा आरोप मढ़ने से बाज आए.

असलियत यह है कि जंतर-मंतर पर पेपरलीक को लेकर वह युवाओं पर पैलेटगन और लाठीचार्ज पर घिर गए हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा, चंदा चोरी को लेकर भी भाजपा के पास आस्था के साथ विश्वासघात का जबाब नहीं है.

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ऐसे में जब भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई है, वह राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्र ध्वज पर भी राजनीति करने की हिमाकत पर अमादा दिखने लगी है.

रामपुरखास विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना के साथ लालगंज पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर राष्ट्रीय मुद्दों पर जबाबदेही से कतराने को लेकर तीखे हमले किए.

उन्होंने कहा कि देश की जनता अब यह समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी किया करते हैं. उन्होने वंदेमातरम को लेकर भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कड़वी सच्चाई यह है कि जब कांग्रेस 1942 में वंदेमातरम् का गीत गाकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा रही थी, तब इसी भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस ने अंग्रेजों को उनके समर्थन के बाबत चिट्ठी लिखी थी.

उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस के ठीक पहले 13 अगस्त को राज्यसभा का सत्रावसान हुआ था. सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन में सोनिया गांधी के बगल उनकी सीट है. उन्होंने कहा कि सत्रावसान के समय सोनिया गांधी ने वंदेमातरम् को पूरा सम्मान दिया था.

सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी दावा जताया है कि उप राष्ट्रपति के साथ सत्रावसान के बाद शिष्टाचार भेंट के समय स्वयं सोनिया गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू की वंदेमातरम को लेकर सराहना की थी.

सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शर्म तो भाजपा को आना चाहिए कि सोनिया गांधी उनके मंत्री की प्रशंसा कर रही है. भाजपा ओछे आरोप लगा रही है.

स्वाधीनता दिवस समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सहभागिता को लेकर सवाल के जबाब में सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पिछले स्वाधीनता दिवस समारोह में मोदी सरकार कुंठित राजनैतिक सोच के चलते विपक्ष के नेताओं के प्रोटोकॉल और मर्यादा तक का ख्याल नहीं रख सकी थी.

वार्ता के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने भी भाजपा सरकार पर युवाओं तथा महिलाओं व किसानों के हितों तथा अधिकारों को लेकर असफलता के तीखे आरोप लगाए.

सीएलपी नेता मोना ने कहा कि यूपी विधानसभा का सत्र विधायी परंपरा के विपरीत सरकार की हठधर्मिता की भेंट चढ़ गया. उन्होने कहा कि ऐसे में विपक्ष के जनहित तथा असल मुददों के सवालों से सरकार जबाब देने की जगह पीछे हट गई.

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