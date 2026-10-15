मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी; बोले- "13 करोड़ लोग जो SIR में हटाए गए हैं, उनका पुनरीक्षण हो"
मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:06 PM IST
मिर्जापुर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किया. मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष वैसे लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है जैसे स्वतंत्रता संग्राम में किया था. स्वतंत्रता के बाद आजादी मिली. हमारा संविधान मिला, लोकतंत्र मिला और वोट का अधिकार मिला.
उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाही है. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को सफल बनाना हर नागरिक का जिम्मेदारी है. यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो आजादी का विरोध उस समय कर रहे थे, मेरा आशय है, भाजपा की पूर्वजों से है वह अब सफल हो जाएंगे.
उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार छोड़कर भागना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने यह पाप कराया है, उनको पता है कि चला गया तो आगे क्या होगा? उन्होंने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, फिर से बैलट पेपर से चुनाव हो.
उन्होंने मांग की कि 13 करोड़ लोग जो SIR में हटाए गए हैं, उनका पुनरीक्षण हो. और इस बात की गारंटी हो कि जो जीवित है, बालिग है, मताधिकार के योग्य है, सबको मताधिकार करने का अधिकार मिले, एक निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो.
उन्होंने कहा कि अजय राज से हमारे अच्छे संबंध हैं. हम लोग पहुंच भी नहीं पाए थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी. उन्होंने कहा कि उससे पहले दुर्भाग्य पूर्ण गलतफहमी हुई हो. उन्होंने कहा कि अजय राय हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं.
पूर्व IAS दिव्या मित्तल के नई पार्टी बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है मैं किसी के बारे में क्या कह सकता हूं, लोकतंत्र है कोई भी लड़ सकता है. उन्होंने कहा कि आज मां दरबार में यही मांगने आया था कि देश में शांति सुख समृद्धि हो, जो दूसरी आजादी की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है संविधान लोकतंत्र मताधिकार की रक्षा के लिए और सबके अधिकार बराबर के लिए मां आशीर्वाद दें.
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