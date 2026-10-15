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मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी; बोले- "13 करोड़ लोग जो SIR में हटाए गए हैं, उनका पुनरीक्षण हो"

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किया. मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष वैसे लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है जैसे स्वतंत्रता संग्राम में किया था. स्वतंत्रता के बाद आजादी मिली. हमारा संविधान मिला, लोकतंत्र मिला और वोट का अधिकार मिला.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में लोकतंत्र नहीं तानाशाही है. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को सफल बनाना हर नागरिक का जिम्मेदारी है. यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो आजादी का विरोध उस समय कर रहे थे, मेरा आशय है, भाजपा की पूर्वजों से है वह अब सफल हो जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार छोड़कर भागना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने यह पाप कराया है, उनको पता है कि चला गया तो आगे क्या होगा? उन्होंने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो, फिर से बैलट पेपर से चुनाव हो.