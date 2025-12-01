ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा सहित तीन गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

झालावाड़ में कीमती भूखण्ड के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है.

कांग्रेस नेता सहित 3 गिरफ्तार
कांग्रेस नेता सहित 3 गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़ : कोतवाली पुलिस ने सिटी फोरलेन स्थित जमीन के एक मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया है. प्रमोद शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने फोरलेन पर मौजूद कीमती भूखण्ड के कूटरचित इकरारानामा तैयार कर उस पर कब्जा कर लिया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि परिवादी महेश कुमार डागा की ओर से थाना कोतवाली में परिवाद देकर बताया था कि गायत्री मंदिर के सामने स्थित बेशकीमती भूखंड है, जिसे उन्होंने राजकुमार खंडेलवाल से खरीदा है. कीमती भूखंड पर नगर परिषद से निर्माण स्वीकृति लेकर उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया था. आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने मौके पर आकर निर्माण का रुकवा दिया.

पढ़ें. कांग्रेस नेता पर दो बदमाशों ने किया तलवार से जानलेवा हमला, घायल ने फायरिंग के भी लगाए आरोप

परिवाद के आधार पर कांग्रेस नेता के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया. अनुसंधान के दौरान प्रमोद शर्मा की ओर से अनुसंधान अधिकारी को एक मूल इकरारनामा पेश किया गया, जिसमें कीमती भूखंड पर उन्होंने अपना दावा जताया था. एसपी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान आरोपी प्रमोद शर्मा की ओर से पेश मूल इकरारनामा की एफएसएल जांच रिपोर्ट से कूटरचित व स्कैन किया होना पाया गया है. अनुसंधान के दौरान यह पता लगा है कि कीमती भूखंड नीना सिंघल ने झालावाड़ शहर में सिटी फोरलेन के पास कीमती भूखण्ड राजकुमार खण्डेलवाल व कपिल शर्मा को बेचान किया था.

इस बीच कपिल शर्मा के भाई प्रमोद शर्मा ने नीना सिंघल के संपूर्ण भूखण्ड का अपने साथियों ललित वैष्णव व महेन्द्र सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर कूटरचित इकरारनामा तैयार करवा लिया. फिलहाल मामले में पुलिस ने प्रमोद शर्मा सहित उसके दो अन्य साथियों महेन्द्र सिंह नरूका व ललित वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है. प्रमोद शर्मा कांग्रेस पार्टी से झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं. वर्ष 2019 में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था.

TAGGED:

CONGRESS LEADER PRAMOD SHARMA
CONGRESS LEADER ARRESTED
PRAMOD SHARMA ARRESTED
कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा गिरफ्तार
FAKE DOCUMENTS OF VALUABLE PLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.