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कांग्रेस में 'तांत्रिक' टिप्पणी से सियासी हलचल! जानिए प्रकाश जोशी ने किस पर साधा निशाना?

हल्द्वानी: उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है. चुनाव से पहले राजनेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है. इन बयानबाजियों में कई बार पार्टी की अंदरूनी कलह भी सामने आ जाती है. खासकर कांग्रेस के नेता इशारों ही इशारों में एक-दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. ऐसा ही एक मामला नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से कांग्रेस के कार्यक्रम से सामने आया.

दरअसल, हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन के दौरान पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिस चर्चा हर जगह हो रहा है. प्रकाश जोशी के 'नेता और तांत्रिक' वाले बयान ने सियासी चर्चा को हवा दे दी है. मंच पर मौजूद नेताओं की प्रतिक्रिया ने इस बयान को और रहस्यमय बना दिया है, जिससे पार्टी के भीतर खलबली मच गई है.

कांग्रेस में 'तांत्रिक' टिप्पणी से सियासी हलचल! (ETV Bharat)

हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस पार्टी सम्मेलन में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई, जब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने अपने संबोधन में 'नेता और तांत्रिक' का जिक्र कर दिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता और तांत्रिक के बीच का अंतर समझने की बात कह डाली. उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेता मुस्कुराते और ठहाके लगाते हुए भी नजर आए.