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प्रहलाद गुंजल बोले- राज बदलने पर राजीव दत्ता की हालत बिगाड़ दूंगा, आचार संहिता उल्लंघन और धमकाने का मामला दर्ज

पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि पंचायती राज चुनाव में प्रचार का शोर थमने के बाद भी उन्होंने आम सभा की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सहायक के रूप में काम कर रहे सेवानिवृत्त आरपीएस राजीव दत्ता के खिलाफ बयानबाजी की. इसमें दत्ता को धमकी भरे लहजे में संबोधित करने और लोगों को उकसाने का भी आरोप है. इस मामले में शिकायतकर्ता रानपुर थाने के पुलिसकर्मी ही हैं. यह घटनाक्रम 21 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव से पहले कोलाना गांव में हुआ था.

कॉन्स्टेबल की शिकायत पर कार्रवाई: सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के आधार पर ही यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भरत राज मीणा को और बाद में अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल को सौंप दी गई है. रानपुर थाने के खुफिया विभाग में तैनात कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र चौधरी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि सूचनाएं जुटाने के दौरान उन्हें एक वीडियो मिला था, जो 21 अक्टूबर की शाम का है. वीडियो में देवनारायण मंदिर कोलाना में एक आम सभा आयोजित की गई थी, जहां प्रहलाद गुंजल लोगों को संबोधित करते हुए राजीव दत्ता को धमकियां दे रहे थे.