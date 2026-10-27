प्रहलाद गुंजल बोले- राज बदलने पर राजीव दत्ता की हालत बिगाड़ दूंगा, आचार संहिता उल्लंघन और धमकाने का मामला दर्ज
प्रहलाद गुंजल पर पंचायती राज चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है.
Published : October 27, 2026 at 10:36 AM IST
कोटा: कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि पंचायती राज चुनाव में प्रचार का शोर थमने के बाद भी उन्होंने आम सभा की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सहायक के रूप में काम कर रहे सेवानिवृत्त आरपीएस राजीव दत्ता के खिलाफ बयानबाजी की. इसमें दत्ता को धमकी भरे लहजे में संबोधित करने और लोगों को उकसाने का भी आरोप है. इस मामले में शिकायतकर्ता रानपुर थाने के पुलिसकर्मी ही हैं. यह घटनाक्रम 21 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव से पहले कोलाना गांव में हुआ था.
कॉन्स्टेबल की शिकायत पर कार्रवाई: सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के आधार पर ही यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भरत राज मीणा को और बाद में अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल को सौंप दी गई है. रानपुर थाने के खुफिया विभाग में तैनात कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र चौधरी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि सूचनाएं जुटाने के दौरान उन्हें एक वीडियो मिला था, जो 21 अक्टूबर की शाम का है. वीडियो में देवनारायण मंदिर कोलाना में एक आम सभा आयोजित की गई थी, जहां प्रहलाद गुंजल लोगों को संबोधित करते हुए राजीव दत्ता को धमकियां दे रहे थे.
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प्रहलाद गुंजल बोले- मैं डरने वाला नहीं: इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है, "मेरे ऊपर भले ही रोज एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, तब भी मैं डरने वाला नहीं हूं." उन्होंने आरोप लगाया कि "पुलिस यह सब राजीव दत्ता के इशारे और दबाव में कर रही है. वह कोई चुनावी सभा नहीं थी और न ही वहां माइक या लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया था. मैंने न तो किसी मंच से भाषण दिया और न ही वहां कोई बड़ी भीड़ थी. हम केवल लोगों के साथ एक आंतरिक बैठक कर रहे थे. घर-घर जाकर जनसंपर्क करने पर चुनाव आयोग की कोई रोक नहीं होती है."
बंद कमरे की बैठक पर गुंजल का दावा: प्रहलाद गुंजल ने आगे कहा, "इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप कैसे लग सकता है? हम लोग एक निजी परिसर में बैठकर बात कर रहे थे. वहां कोई लाउडस्पीकर या माइक नहीं लगा था. उस जगह पर कोई सरकारी कर्मचारी भी मौजूद नहीं था. राजीव दत्ता कोई स्थायी सरकारी नौकर नहीं हैं, बल्कि वे संविदा पर पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहे हैं. मैंने बिल्कुल कहा है कि सरकार बदलने दो, मैं राजीव दत्ता की हालत बिगाड़ दूंगा. वह बंद कमरे में यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आत्महत्या कर ले या फिर बंदूक उठाकर अपराधी बन जाए. इन लोगों ने बहुत पाप किए हैं और जनता को काफी तंग किया है, जिससे पूरे शहर में डर और आतंक का माहौल है. आजकल सामान्य सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर भी लोगों को जेल की हवा खिलाई जा रही है और उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है. बड़ी संख्या में लोगों को उजाड़ दिया गया है. अफसरों और रसूखदारों के बीच चमचागिरी का दौर चल रहा है, जहां लोग गुरु पूर्णिमा पर साधारण थानेदारों के पैरों में गिर रहे हैं."
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