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KDA, वन विभाग व पुलिस के खिलाफ आंदोलन होगा: प्रहलाद गुंजल बोले- लोगों को जीने नहीं दे रही सरकार

यह आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है : गुंजल ने कहा कि जिस तरह से शहर बसे हुए हैं, उसी तरह से गांव में भी आबादी कई सालों से रह रही है, लेकिन शहरों में तो पट्टे दिए जा रहे हैं और गांव में अब लोगों को उजाड़ा जा रहा है. सरकार अगर हमारी बात मान लेती है तो प्रदर्शन वहीं खत्म हो जाएगा, नहींं तो यह आंदोलन लंबा चल सकता है. इस दौरान पूर्व प्रधान मन्ना लाल गुर्जर ने कहा कि लोग आंदोलन में भाग लेंगे और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो यह अनिश्चितकालीन भी हो सकता है. बीते दिनों कांग्रेस नेता देवा भड़क और अन्य लोगों पर हुए मुकदमे को भी प्रहलाद गुंजल ने गलत बता दिया है.

उन्होंने आरोप लगाया है कि कोटा विकास प्राधिकरण बनने से लोग भय में जी रहे हैं. कब वन विभाग या कोटा विकास प्राधिकरण का पीला पंजा उनके घर पहुंच जाएगा, यह पता नहीं है. यह लोग कई सालों से इन गांव में रह रहे हैं. इन लोगों की पीढ़ियों की यादें इन जमीनों से जुड़ी हैं, लेकिन अब वन विभाग इन्हें उजाड़ने में जुटा हुआ है. सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, हम सरकार को चेतावनी देने के लिए ही यह आंदोलन कर रहे हैं. लोगों से कहा है कि जो प्रभावित हैं, आंदोलन में स्वतः पहुंचें और भाग लें. अगर वन विभाग की जगह पर पशुधन चला जाता है तो हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है. ऐसे में पशुपालक भी काफी परेशान हैं.

कोटा : कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा विकास प्राधिकरण, वन विभाग और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आंदोलन की घोषणा की है. प्रहलाद गुंजल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वे 25 जून को प्रदर्शन कोटा में करने वाले हैं. इस प्रदर्शन में बूंदी और कोटा के बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होने वाले हैं. यह प्रदर्शन भी सीएडी सर्कल से शुरू होकर संभागीय कार्यालय पर पहुंचेंगे.

गुंजल ने कहा कि निर्माणधीन मकान को तोड़ने के लिए केडीए व वन विभाग सहित सरकारी अमला पहुंच गया. घर में रह रही गर्भवती महिला को घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया. इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा आना स्वाभाविक है. विरोध करने पर गुस्साए ग्रामीणों व वन विभाग कर्मियों के बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन थाने के बाहर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई लोगों पर की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि शहरों की कॉम्पैक्ट आबादी जहां पहुंच नहीं सकती, वहां बड़े धन्ना सेठों के फार्म हाउस व फैक्ट्री बनाने के लिए केडीए गांव वालों की जमीनें छीन रहा है. यह लड़ाई केवल समाज की लड़ाई नहीं है, यह सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों की लड़ाई है. इन लोगों में भील और अन्य समाज के लोग भी शामिल हैं.

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निर्णय लेकर पॉलिसी तैयार करे सरकार : गांव के आदमी के पास न नौकरी है, न दुकान है, जिससे वह अपनी आजीविका चला सके. उसकी आजीविका खेती व पशुपालन ही है. शहरों में चार व्यक्तियों का परिवार दो कमरों में नहीं रह सकता है. परिवार के सदस्यों सहित गाय, भैंस और उसके जानवर को मिलाकर 100 लोगों का परिवार होता है, जिसे एक सीमित दायरे में नहीं रखा जा सकता. केडीए व वन विभाग गुंडागर्दी और तानाशाही जारी रखेगा तो इसके परिणाम भयावह होंगे. यह गांवों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ग्रामीणों के जीवन में अनावश्यक तरीके से दखलअंदाजी पर रोक लगे. सरकार इस पर गंभीरता से निर्णय लेकर पॉलिसी तैयार करे.

गुंजल ने कहा कि आंदोलन में भाग लेने के लिए भीलवाड़ा से एआईसीसी के सचिव व पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, राजेंद्र विधूड़ी, हिम्मत पाडली सहित कई नेता शामिल हो सकते हैं. इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी बात कर, उन्हें भी विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा. पूर्व सरपंच गोविंद भड़क, रामलाल गुंजल, कल्याण गुर्जर, धनराज चेची सहित कई लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे. गुंजल ने यह भी कहा कि वर्तमान में सरकार केवल कुछ जातियों को ही निशाना बना रही है, यह अत्याचार किया जा रहा है.

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इन गांवों के लोग होंगे प्रदर्शन में शामिल : गुंजल ने आरोप लगाया कि जब वह ग्रामीणों से बातचीत करने जा रहे हैं तो एकत्रित लोगों को पुलिस पहले ही जाकर धमका रही है, लेकिन पुलिस के धमकाने से आंदोलन नहीं रुकेगा. लोगों पर बर्बरता पूर्ण कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी. इस प्रोटेस्ट में कोलाना, अमर कुआं, बोराबास, जमुनिया, बंधा धरमपुरा, लखावा, रेतिया चौकी, पाचनकुई, धींगधा, लक्ष्मीपुरा , भेरूखेड़ा, डोलिया, चांदबावड़ी, किशनपुरा, पुनिया देवरी, कमलकुआं, बावड़ीखेड़ा, दमदमा फाटका, श्यामपुरा, माणक चौक, केवल नगर, जगपुरा, बलिंडा, बावड़ी, रथकाकरा, दौलतगंज, रामगढ़, भड़ाना की झोपड़ियां, शंभूपुरा, रेतिया चौकी, मादलिया, हनोतिया, रामतलाई, दौलतपुरा,जोधपुरा, रावठा, भंवरिया डडवाड़ा, मोरु कला, कोटा डैम, किशनपुरा नयागांव, प्रतिपुरा, केशवपुरा से शामिल होंगे.