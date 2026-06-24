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गठबंधन के साथ चलेगी सरकार , लेकिन जरूरत पड़ी तो अकेले भी तैयार है कांग्रेस : प्रदीप बलमुचू

देवघर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी. राज्यसभा चुनाव में हार को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए.

Congress leader Pradeep Balmuchu
कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 24, 2026 at 8:17 PM IST

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देवघर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू बुधवार को देवघर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मजबूती, एसआईआर प्रक्रिया, राज्यसभा चुनाव और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर खुलकर अपनी बात रखी. प्रदीप बलमुचू ने कहा कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि इस प्रक्रिया के दौरान किन बातों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

कांग्रेस से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता को किसी प्रकार की शिकायत या परेशानी है तो उसे सार्वजनिक मंचों पर रखने के बजाय संगठन के भीतर साझा करनी चाहिए. संगठन उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

जानकारी देते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (Etv Bharat)

राज्यसभा चुनाव में अपेक्षा से कम विधायकों का समर्थन मिलने पर उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं न कहीं चूक हुई है. उन्होंने कहा कि कई बार मॉक पोल होने के बावजूद यदि विधायक गलती करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी नेतृत्व को लेनी होगी. उन्होंने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके पास 56 विधायकों का समर्थन है तो गठबंधन को केवल 50 विधायकों का ही समर्थन क्यों मिला, इसका जवाब मिलना चाहिए.

गोड्डा जिले में एसआईआर कार्य के दौरान एक बीएलओ की मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग से मांग करेगी कि ऐसे सभी बीएलओ, जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा दिया जाए.

वहीं राज्य में सरकार परिवर्तन की चल रही चर्चाओं पर प्रदीप बलमुचू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गठबंधन सरकार आगे भी चलती रहेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कांग्रेस को सरकार से अलग होकर रहने की आवश्यकता पड़ती है तो पार्टी उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है.

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