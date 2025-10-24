ETV Bharat / state

कांग्रेस के बचाव में उतरे प्रदीप बलमुचू, बोले- सीट बंटवारे में राजद ने सुनाया था फैसला तो कांग्रेस कैसे हुई दोषी?

झामुमो नेताओं के बयान पर कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचू ने कांग्रेस पर बचाव करते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर राजद ने फैसला सुनाया था.

Congress leader Pradeep Balmuchu
कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: बिहार बिधानसभा चुनाव में राजद की ओर से झामुमो को सीट नहीं दिए जाने पर झामुमो नेताओं के बयान पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी है. झारखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू ने कहा है कि बिहार में राजद ने झामुमो को चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं दी है तो इसके लिए कांग्रेस दोषी क्यों है? समीक्षा बैठक का मतलब झामुमो तीसरे विकल्प के साथ गठबंधन करना चाहती है.

ईटीवी भारत से टेलीफोन पर इस मामले के संदर्भ में कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने बातचीत में कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार में झामुमो बड़े भाई के रूप में है और उनका निर्णय सर्वोपरी है. उनके साथ कांग्रेस, आरजेडी मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे में बिहार में 6 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी लेकिन झामुमो ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की, उन्हें उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी चाहिए थी. गठबंधन में मिलजुलकर काम होता है, ताकि सामने वाले दल को पराजित किया जा सके.

कांग्रेस कैसे हुई दोषी?

उन्होंने बताया कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारे में राजद ने अपना फैसला सुनाया था, कांग्रेस इसके लिए दोषी नहीं है. इस मामले मे बैठक कर वार्ता करना था लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बयान कि समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लेंगे. इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं खिचड़ी पक रही है और कोई तीसरा विकल्प सामने आने वाला है. क्योंकि अगर राजद ने सीट नहीं दिया तो कांग्रेस पर आरोप क्यों. कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचू ने बताया कि गठबंधन में कुछ देना कुछ खोना पड़ता है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. इधर बिहार में सीट बंटवारें में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं मिलने पर झामुमो नेताओं ने बयान दिया है कि चुनाव के बाद इस मामले में समीक्षा बैठक करेंगे.

ये भी पढ़ें- बिहार में उपेक्षा करने वाले राजद की हेमंत कैबिनेट से होगी विदाई? क्या एक्शन के बाद सरकार की सेहत पर पड़ेगा असर

वित्त मंत्री ने झारखंड में महागठबंधन में दरार को नकारा, राजद ने कहा- झामुमो के हर फैसले का स्वागत

घाटशिला उपचुनाव का रण, भाजपा और झामुमो के स्टार प्रचारकों का लगेगा जमावड़ा, बनाई गई रणनीति

TAGGED:

महागठबंधन में दरार
कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू
CONGRESS LEADER PRADEEP BALMUCHU
CM HEMANT SOREN STATEMENT ON RJD
PRADEEP BALMUCHU DEFENDED CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.