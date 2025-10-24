ETV Bharat / state

कांग्रेस के बचाव में उतरे प्रदीप बलमुचू, बोले- सीट बंटवारे में राजद ने सुनाया था फैसला तो कांग्रेस कैसे हुई दोषी?

जमशेदपुर: बिहार बिधानसभा चुनाव में राजद की ओर से झामुमो को सीट नहीं दिए जाने पर झामुमो नेताओं के बयान पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी है. झारखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचू ने कहा है कि बिहार में राजद ने झामुमो को चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं दी है तो इसके लिए कांग्रेस दोषी क्यों है? समीक्षा बैठक का मतलब झामुमो तीसरे विकल्प के साथ गठबंधन करना चाहती है.

ईटीवी भारत से टेलीफोन पर इस मामले के संदर्भ में कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने बातचीत में कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार में झामुमो बड़े भाई के रूप में है और उनका निर्णय सर्वोपरी है. उनके साथ कांग्रेस, आरजेडी मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे में बिहार में 6 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी लेकिन झामुमो ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की, उन्हें उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी चाहिए थी. गठबंधन में मिलजुलकर काम होता है, ताकि सामने वाले दल को पराजित किया जा सके.

कांग्रेस कैसे हुई दोषी?

उन्होंने बताया कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारे में राजद ने अपना फैसला सुनाया था, कांग्रेस इसके लिए दोषी नहीं है. इस मामले मे बैठक कर वार्ता करना था लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बयान कि समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लेंगे. इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं खिचड़ी पक रही है और कोई तीसरा विकल्प सामने आने वाला है. क्योंकि अगर राजद ने सीट नहीं दिया तो कांग्रेस पर आरोप क्यों. कांग्रेस नेता प्रदीप बालमुचू ने बताया कि गठबंधन में कुछ देना कुछ खोना पड़ता है.